Influência do clima e descompactação do solo são temas de lives da Embrapa

Nesta semana, acontecem duas lives referentes a clima e solo. Amanhã, quinta-feira, às 11h (horário de Brasília), a live organizada pela Embrapa Agropecuária Oeste (Dourados, MS) tem como tema “A importância do clima no seu dia a dia: o exemplo de Mato Grosso do Sul”. No dia seguinte, 26, às 10h (horário de Brasília), intitulado "A produtividade de sua lavoura está limitada pela compactação do solo?”, live organizada em parceria entre Embrapa Soja (Londrina, PR) e Embrapa Agropecuária Oeste. Para a live do dia 26, as inscrições, antecipadas, são pelo link https://bit.ly/3hKuBPo. Após a inscrição, o participante receberá o link da live.

Clima

O evento ao vivo sobre o clima, 25 de junho, conta com a presença dos pesquisadores Carlos Ricardo Fietz, Danilton Luiz Flumignan e Éder Comunello, que falarão sobre temas interdisciplinares. A live terá como moderador o pesquisador Milton Parron Padovan. O pesquisador Fietz vai apresentar uma visão panorâmica do clima da região sul de Mato Grosso do Sul, com informações sobre eventos extremos, como temperaturas máxima e mínima, umidade do ar, velocidade do vento, além de falar sobre o comportamento da temperatura e chuva, ocorrência de geadas e veranicos, entre outros, na região.

Outra região do estado retratada será a leste, conhecida como Bolsão. A partir dos estudos de clima feitos pela Embrapa Agropecuária Oeste, mostrou-se que os produtores rurais da região, predominantemente pecuário, podem explorar o setor agrícola, bastando para isso conhecer e usar bem o clima propício para a agricultura e transpor as condições desfavoráveis, como mostram as pesquisas do Centro de Pesquisa da Embrapa. Esse será o assunto de Danilton Luiz Flumignan, pesquisador da Unidade da Embrapa, de Dourados, MS.

O uso dos dados para zoneamento climáticos, em especial o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), será o assunto do pesquisador Éder Comunello. Entre eles, ele mostrará como a quantidade de estações meteorológicas com séries longas, com no mínimo 15 anos, dados de plantas, para estimar a necessidade de água das culturas, além da capacidade do solo armazenar a água, resultam nas recomendações do ZARC, com os períodos mais favoráveis de plantio.

Live compactação do solo

Os pesquisadores Henrique Debiasi, da Embrapa Soja eJúlio Cesar Salton, da Agropecuária Oeste abordarão a compactação do solo para as região de transição, do climasubtropical da região de MS

O objetivo é discutir a qualidade física do solo que se manifesta por várias formas,entre as quais a compactação. Para tanto o diagnóstico é fundamental para entendero que causa esse problema. Sua evolução ao longo do tempo devido ao uso de uma sequência de práticas inadequadas. Com o diagnóstico correto, com o método de Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo (DRES) pode-se corrigir os problemas e retornar o solo a sua melhor condição.

Durante a live, os pesquisadores vão apresentar as ferramentas que associadas ajudam a melhorar a estrutura do solo, práticas de estímulo à atividade biológica sozinha ou associada com métodos mecânicos como a escarificação, entre outros. Todos os detalhes serão discutidos com os participantes no evento Ao Vivo pelo Canal da Embrapa pelo YouTube (https://www.youtube.com/embrapa), que será moderado pelo pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Rodrigo Arroyo Garcia.

Sílvia Zoche Borges/Asimp