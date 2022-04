Início do Ramadã: Nações Islâmicas expandem participação em exportações avícolas do Brasil em 2022

No momento em que se inicia o Ramadã - nono mês do calendário islâmico, que em 2022 ocorre do começo de abril até o início de maio - a avicultura brasileira vê crescer significativamente a representação do mercado de produtos halal (em português, “permitido”) entre os destinos de exportação de carne de frango do país, conforme levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

De acordo com a ABPA, o Brasil - atual maior exportador de carne de frango halal do planeta - exportou 1,915 milhão de toneladas de carne de frango para o mercado islâmico em 2021, quase a metade de toda a exportação brasileira do setor - de 4,6 milhões de toneladas no ano passado. No primeiro bimestre de 2022, o volume de carne de frango halal já aumentou 5,17% em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando 310,4 mil toneladas.

As vendas de produtos para as 58 nações importadoras de carne de frango halal do Brasil geraram, em 2021, quase US$ 3 bilhões em divisas - número que deve crescer em 2022, já que as exportações para os destinos registraram receita total no bimestre de US$ 509,7 milhões, número 25% superior ao alcançado nos dois primeiros meses de 2021.

Entre essas 58 nações, os Emirados Árabes Unidos (EAU) são, desde 2020, o principal destino. Em 2021, importaram 389,4 mil toneladas de carne de frango halal (equivalente a 8,7% de toda a exportação do setor), o que gerou uma receita de US$ 692,2 milhões de dólares.

Neste ano, os EAU têm incrementado ainda mais as importações de produtos brasileiros. No primeiro bimestre, importaram 85,7 mil toneladas, volume 93,4% superior ao importado no mesmo período de 2021.

No mês passado, o paísárabe assumiu a liderança entre os destinos das exportações brasileiras de carne de frango, superando a China. Importaram 42,8 mil toneladas, volume 89,9% maior que o importado no segundo mês de 2021.

“As nações islâmicas foram os primeiros destinos das exportações brasileiras de carne de frango, em 1975. Temos uma sólida parceria construída, que projeta para incrementos no longo prazo. Prova disso foi uma ação recente que realizamos em uma feira em Dubai, a Gulfood, onde foram projetados US$ 1 bilhão em exportações nos próximos meses, apenas a partir das tratativas estabelecidas no evento. A avicultura brasileira é uma nação dedicada ao cumprimento do halal e isto nos colocou em uma posição estratégica para apoiar a segurança alimentar das nações árabes”, avalia o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

