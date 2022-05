Inscrições para Mérito de Pesquisa Aplicável ABPA ﻿terminam sexta-feira

Ganhador escolherá entre Paris e Dubai para vivenciar experiência com a ABPA em uma das maiores feiras de alimentos do mundo

Termina esta semana o prazo para as inscrições ao Mérito de Pesquisa Aplicável ABPA, concurso científico que a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) promoverá durante o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), o maior evento da avicultura e da suinocultura do Brasil, que será realizado entre os dias 09 e 11 de agosto, no Anhembi Parque, em São Paulo.

O prazo para inscrições vai até sexta-feira, 13 de maio, pelo e-mail artigos@abpa-br.org. Após a inscrição, os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora. Os trabalhos aceitos pela comissão serão apresentados durante o SIAVS.

Com novo nome, o Mérito de Pesquisa Aplicável ABPA aceitará pesquisas com aplicabilidade prática nas áreas de produção, manejo e ambiência, nutrição, tecnologia, processos e saúde pública, sanidade e sustentabilidade.

O primeiro autor do trabalho vitorioso viajará com a ABPA para vivenciar uma experiência em uma das maiores feiras de alimentos, podendo escolher entre a SIAL Paris 2022, em outubro, e a Gulfood Dubai 2023, em fevereiro do próximo ano.

Veja as regras, prazos e outras informações pelo link: https://www.siavs.com.br/merito-de-pesquisa-aplicavel-abpa/.

SOBRE O SIAVS

Principal encontro da avicultura e da suinocultura do Brasil, o SIAVS 2022 será ainda maior que sua edição anterior, realizada em 2019. Sua área comercial foi expandida em 20%, adicionando novos anexos ao espaço tradicionalmente ocupado pela feira. A comercialização de espaços já foi praticamente encerrada.

Além das oportunidades de negócios, o SIAVS será palco do maior congresso técnico do setor, com intensa programação e mais de 100 palestrantes do Brasil e do exterior. O peso político do evento é outro diferencial. São esperadas autoridades dos poderes executivos e legislativos nacionais e dos estados, ampliando o papel do evento como principal ponto de debate dos rumos dos setores.

Em 2019, o SIAVS recebeu mais de 20 mil visitantes de 50 países, com mais de 170 expositores. Nas dezenas de salas do congresso ocorreram as apresentações de mais de 100 palestrantes do Brasil e de outros países para 2,4 mil congressistas. Saiba mais pelo site www.siavs.com.br.