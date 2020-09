Live vai apresentar potencialidades das raças Hereford e Braford

Evento virtual promovido pela ABHB trará música, gastronomia e informações técnicas, além de campanha social

No próximo dia 13 de setembro, a Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB) promove a Super Live HB - Carne, Música e Conteúdo. O evento virtual iniciará às 11h e será transmitido pelo canal do YouTube da entidade (www.youtube.com/user/ProPampa). A iniciativa tem por objetivo apresentar as raças, a Carne Certificada Hereford e o trabalho da associação, além de gerar entretenimento ao público.

Segundo o gerente de Operações da ABHB, Felipe Azambuja, a live preenche uma lacuna dos eventos que não puderam ser realizados neste ano devido à pandemia causada pelo Coronavírus. "Nós optamos por fazer um evento online diferenciado para contemplar todas as ações da ABHB. Buscamos parceiros para participar conosco onde, além de trazer conteúdos, falaremos sobre características das raças Hereford e Braford, sua adaptação ao Brasil Central, os eventos oficiais, genética, melhoramento genético e carne de qualidade. Todos os projetos da ABHB serão contemplados por esta Super Live", destaca.

Azambuja salienta também que serão realizadas ações sociais, que irão arrecadar doações de cestas básicas para ajudar entidades e famílias carentes. A Super Live HB terá a participação do cantor Joca Martins como atração musical e de Antônio Costaguta, o El Topador, que será o assador no evento. A apresentação é de Jaque Teixeira.

A transmissão conta com o patrocínio das empresas Piastrela Rastreabilidade, De Leon, Meat Shop, Frigorifico Silva, Frigorifico Verdi, CSP Consultoria, Agrega Agro e Negócio, Sicredi, Fazenda Santa Prenda, Cabanha Santa Helena, Villa Basílio, MUB Nutrição Animal, Ouro Fino Saúde Animal, Polinutri, CRV Lagoa, Ateliê Floema, Doble Erre, Terrasul e Acerto Fácil.