Londrina: Agricultura encerra 2020 com avanços significativos

Secretaria recebeu 20 novas máquinas e equipamentos para compor a frota, anteriormente defasada e em estado precário; mais de 330 km de estradas receberam manutenção

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA) encerrou o ano de 2020 com muitas conquistas para a área rural de Londrina, as quais proporcionaram maior desenvolvimento para a região e mais segurança e conforto para seus residentes. Um balanço divulgado pela Secretaria aponta que as atividades desenvolvidas pela Diretoria de Desenvolvimento Rural, dentro do Programa de Melhoria da Infraestrutura Viária Rural, apresentaram resultados significativos.

Somente em 2020, a Secretaria recebeu 20 novas máquinas e equipamentos para compor a frota, anteriormente defasada e em estado precário. O secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Santos, disse que estas aquisições contribuíram muito para o trabalho de manutenção e recomposição das estradas rurais, beneficiando produtores e a população da zona rural de Londrina.

“Mais de 330 km de estradas passaram por manutenção. Dessas, aproximadamente 90 km receberam moledo. Também foram recuperadas pontes e bueiros na zona rural de Londrina. Apesar de 2020 ter sido um ano difícil, por conta da pandemia, a Secretaria conseguiu desenvolver um bom trabalho e alcançar resultados muito importantes para Londrina”, garante o secretário.

Duas importantes obras, provenientes de convênio com o governo do Estado, foram iniciadas em 2020 e continuam em execução neste ano. Uma delas é a pavimentação, com pedras poliédricas, de 6,38 km de vias no Patrimônio de Guairacá. Outra é a pavimentação na Estrada do Eli Vive I, também com pedras poliédricas, onde serão implantados 11 quilômetros de estrada, divididos em dois trechos.

Além disso, por meio de parceria entre a Prefeitura e o Consórcio CIDREBAC, foram concluídas as adequações das estradas Pari Paró I (2,5km), Pari Paró II (13,3km) e do Apucaraninha (13,98km).

Os distritos do Espírito Santo, Guaravera, Irerê, Lerrovile, Maravilha, Paiquerê, São Luiz e Warta, além dos patrimônios Selva, Taquaruna, Regina e Três Bocas, foram beneficiados com diversas melhorias. Os trabalhos incluem a instalação de luminárias de LED, academias ao ar livre, revitalização das praças e reforma dos prédios públicos, como as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Restaurante Popular

Algumas atividades desenvolvidas pela Diretoria de Abastecimento também se destacaram, dentre elas o serviço prestado pelo Restaurante Popular. A unidade, que serviu mais de 65 mil refeições em 2020, conta com cardápio balanceado, elaborado por nutricionista, e vem recebendo muitos elogios dos frequentadores.

Já o setor responsável pela Nota do Produtor realizou mais de 6 mil atendimentos presenciais de produtores rurais, liberando mais de 85 mil notas. Devido à pandemia do novo Coronavírus, muitos produtores aderiram à Nota Fiscal Eletrônica, uma forma mais rápida e prática de emitir as notas das suas vendas.

A Secretaria também certificou mais de 150 participantes por meio do curso de Orientação para Manipuladores de Alimentos, que teve como objetivo treinar quem trabalha com alimentos para executar práticas higiênicas e preservar a qualidade dos produtos. O curso, normalmente conduzido de forma presencial, foi adaptado e aplicado à distância (EAD).

Regulamentações

Em relação à Política Pública de Segurança Alimentar e Nutricional, foram iniciadas discussões com vistas à elaboração do Plano Municipal, programado para ser concluído em 2021. Também foi elaborada minuta de Projeto de Lei para criação e implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e futuras regulamentações.

A Diretoria fez ainda o acompanhamento das mais de 22 hortas comunitárias da cidade e ampliou o trabalho de fiscalização nas feiras de produtores rurais das ruas Benjamin Constant, Saul Elkind e Feira de Produtos Orgânicos do Zerão. No que diz respeito à legislação, foi elaborada a minuta do decreto que regulamenta a Lei Municipal nº 11.468, de 29/12/2011 (Código de Posturas), referente à realização das Feiras do Produtor e de Produtos Orgânicos de Londrina.

