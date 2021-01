Londrina: BelaSafra será realizado de 26 a 29 de janeiro 100% digital

Programa fidelidade Conecta Belagricola será lançado durante evento

Pela primeira vez no formato 100% digital, a 20ª edição do Belasafra irá acontecer de 26 a 29 de janeiro, abrindo o calendário de eventos do agronegócio no Brasil. Realizado pela Belagrícola, empresa do agro, com sede em Londrina e com 50 filiais nos estados do Paraná e São Paulo, o Belasafra é uma imersão no mundo agrícola, com apresentações de tecnologias que visam à maximização da produtividade com sustentabilidade.

Este ano, o evento será 100% digital, transmitido pelo endereço eletrônico belasafra.live em vídeo e na Rádio Bela. Os produtores que quiserem poderão ser atendidos presencialmente um a um, mediante agendamento, para evitar qualquer possibilidade de aglomeração. As apresentações das difusões de tecnologias serão feitas ao vivo, nos dias 26 a 29 de janeiro, com bate-papos técnicos, circuito de campo e entradas ao vivo para apresentação das tecnologias. A programação será fechada com um show musical.

Mesmo sem a presença do grande público – o Belasafra atrai, em média, 10 mil pessoas em seus quatro dias de realização – toda a programação irá acontecer e será transmitida da Unidade de Difusão de Tecnologia da Belagrícola (antigo Buffet Arejo), em Cambé (PR), que conta com uma área total de 17 hectares, dos quais 11 são destinados a experimentos agrícolas e difusão de tecnologias, com lançamentos em genética, nutrição, fertilizantes, proteção de plantas e serviços.

O coordenador do evento, Fernando Melatti Moreira, informa que entre os temas, seis estarão em destaque: a construção do perfil de solo; o manejo de plantas de difícil controle; a qualidade, segurança e produtividade da semente para a próxima safra; o Projeto 360 da Belagrícola, o qual olha para o sistema produtivo em toda a sua extensão; e também o manejo de indução e proteção de plantas.

“O BelaSafra é, acima de tudo, uma oportunidade de planejamento de safra e de negócios, com apresentações de tecnologias, produtos, serviços e excelentes oportunidades de negócios”, destaca Melatti.

O “Balcão de Negócios” é outro atrativo do evento e irá acontecer digitalmente. Trata-se de uma área exclusiva para operações comerciais em barter, através da antecipação de safra e troca de grãos por insumos e produtos.

Programa Fidelidade

Em sua vigésima edição e aproveitando ainda as comemorações dos 35 anos da Belagrícola, recém completados em novembro de 2020, o Belasafra será o palco para o lançamento do programa de fidelidade da empresa, que poderá ser monitorado pelo portal do produtor, o Conecta Belagrícola.

Melatti informa que os clientes da Belagrícola irão acumular pontos de acordo com a movimentação junto à empresa. Esses pontos poderão ser trocados por produtos e serviços diversos, até mesmo viagens.

Programação

Veja abaixo, a programação completa da 20ª edição da Belasafra, que será 100% digital.

Dia 26 de janeiro

8h30 – abertura, com mensagem da presidência e da diretoria

9h – Circuito de campo com apresentação de soluções para soja e milho

11h – Momento Mercado, com análise sobre o “Cenário agrícola”

11h30 – Dica do Especialista, com o tema “Manejo de plantas de difícil controle”

Período da tarde – será retransmitida toda a programação da manhã

19h – Atração Musical, com Jessy, seguida de sorteio de prêmios e encerramento

Dia 27 de janeiro

8h30 – abertura, com mensagem da presidência e da diretoria

9h – Circuito de campo com apresentação de soluções para soja e milho

11h – Momento Mercado, com o tema “Planejamento agrícola”

11h30 – Dica do Especialista, com o tema “Semente: Qualidade, Segurança e Produtividade”

Período da tarde – será retransmitida toda a programação da manhã

19h – Atração Musical, com a dupla Leo & Marky, seguida de sorteio de prêmios e encerramento

Dia 28 de janeiro

8h30 – abertura, com mensagem da presidência e da diretoria

9h – Circuito de campo com apresentação de soluções para soja e milho

11h – Momento Mercado, com o tema “Proteção da lavoura”

11h30 – Dica do Especialista, com o tema “Manejo de indução e proteção das plantas”

Período da tarde – será retransmitida toda a programação da manhã

19h – Atração Musical, com Marina Fonseca, seguida de sorteio de prêmios e encerramento

Dia 29 de janeiro

8h30 – abertura, com mensagem da presidência e da diretoria

9h – Circuito de campo com apresentação de soluções para soja e milho

11h – Momento Mercado, com o tema “Oportunidades de Negócios”

11h30 – Dica do Especialista, com o tema “Projeto 360”

Período da tarde – será retransmitida toda a programação da manhã

19h – Atração especial, seguida da premiação final e encerramento

Belagrícola, 35 anos e reconhecimento nacional

Em seus 35 anos, a Belagrícola é destaque nacional no mundo agro, alcançando a 50ª posição no ranking nacional 16º Anuário do Agronegócio da Revista Globo Rural, divulgado em dezembro último, em receita líquida entre as maiores empresas do setor no país. A empresa ocupa a 5ª colocação no Paraná. No segmento de Atacado e Varejo, a Belagrícola se encontra na 7ª colocação nacional e em 1º lugar no Estado.

A Belagrícola também é destaque (por indicadores) entre as 50 maiores empresas do agro de capital nacional , estando na 27ª posição e em 12º lugar na Região Sul do país e a 2ª no segmento de Atacado e Varejo, na mesma região.

Andrea Monclar/Asimp