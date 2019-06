Londrina: SUPERBAC patrocina Fórum Nacional de Máxima Produtividade de Soja 2019, promovido pela CESB

Evento acontece nesta terça-feira, dia 18 de junho, em Londrina

A SUPERBAC, empresa pioneira no mercado brasileiro de soluções em biotecnologia, irá patrocinar, pela primeira vez, o Fórum Nacional de Máxima Produtividade de Soja 2019. Promovido pelo Comitê Estratégico Soja Brasil (CESB), o evento acontece nesta terça-feira, dia 18 de junho, no Parque de Exposições Governador Ney Braga, em Londrina, no Paraná.

A grande expectativa para o dia é a revelação dos produtores que mais se destacaram no Desafio de Máxima Produtividade de Soja no ano de 2018/2019. O objetivo era produzir mais de 80 sacas de soja por hectare, por meio de princípios sustentáveis, pesquisas e novas tecnologias. Como patrocinador, a SUPERBAC irá entregar informações sobre os seus produtos a todos os participantes, além de apresentar a sua nova marca.

“Como pioneiros no desenvolvimento de soluções em biotecnologia e de fertilizantes de alta performance, apoiamos todas as discussões e o trabalho realizado pelo Fórum Nacional de Máxima Produtividade de Soja 2019. Acreditamos que temos sempre que disseminar práticas inovadoras de cultivo para aumentar a produtividade e preservar o meio ambiente. E, claro, consideramos de suma importância a apresentação de cases de sucesso, como ocorre durante o evento”, comenta Fabrício Drumond, vice-presidente da SUPERBAC.

Na edição 2018/2019, o Desafio de Máxima Produtividade de Soja teve mais de 4 mil inscrições. “Acreditamos no potencial de todos os competidores e estamos torcendo muito para ótimo resultados. Que todos os produtores possam se superar e que o desafio seja um sucesso. E, em 2020, a SUPERBAC pretende voltar ao Fórum com produtores premiados” finaliza Drumond.