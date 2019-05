Mãe e filha compartilham paixão por cavalos e esportes equestres

Lúcia e Gabriela criam Quarto de Milha há mais de 14 anos e juntas viajam por todo o país para participar de provas de Três Tambores e Laço

Lúcia Cristina Sávio cresceu encantada com os cavalos de lida da fazenda de seu pai. Esse amor pelos equinos ela passou para a filha, Gabriela Sávio, que desde os oito anos pratica esportes equestres. Hoje, aos 29, Gabriela treina seus próprios animais e é destaque nas modalidades de Três Tambores e Breakaway Roping (Laço) nas competições da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM).

“Em 2005, concretizei o sonho de ter um haras e morar com os cavalos, em Brotas (SP)”, disse a matriarca que acompanha a filha Brasil afora. Apaixonada pelo Laço, em 2010 Lúcia incentivou a filha a praticar o esporte. “Comecei a laçar bezerro junto com os homens, até que em 2012 a ABQM passou a realizar as provas de Breakaway Roping”, disse Gabriela sobre a modalidade que ganhou força entre as mulheres.

A atleta que treina 12 horas por dia e participa de provas aos fins de semana acumula vários títulos. Ela é tetra campeã do Congresso e bicampeã Nacional pela ABQM. “Chegar em casa de mão vazia é triste, sei que ela vai reclamar”, conta Gabriela sobre as cobranças da mãe. “Vejo nela o que eu queria ter sido. Inclusive voltei a competir. Nunca é tarde para realizar sonhos”, fala Lúcia orgulhosa da sua filha e, agora, treinadora.

A participação feminina na ABQM é significativa. A Associação conta atualmente com 5,2 mil mulheres associadas, 15% do total do quadro associativo. Considerando as duas etapas do 29º Congresso ABQM, 266 amazonas se apresentaram nas competições esportivas. O número representa 23% do total de participantes. Além disso, elas foram responsáveis por 1.645 inscrições, 21% do total registrado no evento.

Crescimento do evento e seu impacto econômico

Promovido pela ABQM, o 29° Congresso Brasileiro de Trabalho & Conformação foi realizado em duas etapas. A primeira, no Parque Dr. Fernando Cruz Pimentel, em Avaré (SP), ocorreu de 9 a 14 de abril. A segunda foi realizada de 23 a 28 de abril no Rancho Quarto de Milha, em Presidente Prudente (SP). Juntas, as duas etapas somaram 7.640 inscrições de conjuntos (cavalo e competidor).

O número é 17% maior no comparativo com o ano anterior, quando foram registradas 5.270 inscrições. Participaram da edição 2019 do evento 1.124 competidores e 1.984 cavalos. O congresso reuniu ainda mais de 300 expositores de diversos segmentos e comercializou cerca de 250 cavalos em seis leilões. O impacto econômico nas regiões de Avaré e Presidente Prudente foi de, aproximadamente, R$ 7 milhões.