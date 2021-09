Mandioca, laranja e manga entram na lista de produtos que receberão bônus do PGPAF em setembro

Entre os 12 produtos e estados que vão receber o bônus do Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF) neste mês de setembro, três retornam à lista: mandioca (PB), laranja (RS e PA) e manga (BA).

Os produtos e os estados com direito à bonificação foram divulgados ontem (9) no Diário Oficial da União. Os valores são calculados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) com base nos preços recebidos pelos produtores no último mês de agosto e válidos para o período de 10 de setembro a 9 de outubro.

A raiz de mandioca vai garantir para o agricultor paraibano um bônus de 6,76%, calculado em cima de um preço médio de mercado de R$ 251,25/t. Já a laranja garante 8,11% de bônus para o agricultor gaúcho e 18,19% para o paraense, com base em preços médios de mercado de R$ 16,32 e R$ 14,53, por caixa de 40,8kg, respectivamente. A manga da Bahia vai receber 21,49%, para um valor médio de mercado de R$ 0,95/kg.

Os demais produtos beneficiados pela PGPAF são açaí (AC), banana (AL, ES, PB e RR), borracha natural (MA), cacau (AM), cará/inhame (ES e AM), castanha de caju (PI), cebola (SP), feijão caupi (TO) e maracujá (BA, ES, CE, GO e SE).

O PGPAF oferece uma bonificação ao agricultor que teve o seu cultivo com preços abaixo do valor de garantia oferecido pelo programa. A publicação da portaria com os valores do bônus mensal é realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que repassa aos agentes financeiros. Estes, por sua vez, concedem o desconto aos produtores nos seus financiamentos do Pronaf de forma automática, sem necessidade de solicitação.

Clique aqui e confira a lista completa do PGPAF no Diário Oficial da União, com os percentuais de desconto para cada produto.

Asimp/Conab