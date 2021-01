Mapa e Embrapa iniciam ação para diagnosticar doenças em caprinos e ovinos no Semiárido

Pesquisadores irão visitar propriedades e coletar material dos animais para exames

A partir desta semana, 60 propriedades do município de Pintadas (BA) e entorno receberão a visita de uma equipe formada por pesquisadores da Embrapa Caprinos e Ovinos e da Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba (Funetec) para verificação das condições de sanidade dos rebanhos da região. A ação está inserida no Programa AgroNordeste, liderado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), e visa promover a inovação tecnológica em microrregiões onde a produção de caprinos e ovinos é a principal fonte de renda.

A iniciativa também ocorre no âmbito do Projeto Dom Helder Câmara (PDHC), desenvolvido pelo Mapa, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF), e cofinanciado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (Fida), cujo objetivo é reduzir os níveis de pobreza e de desigualdades no Semiárido, qualificando os produtores para desenvolverem uma produção sustentável e a replicação de boas práticas.

“Essa parceria com a Embrapa visa superar, por meio da inclusão tecnológica e social, os principais desafios à produção sustentável de carne, leite e seus derivados de caprinos e ovinos, contribuindo para o aumento da renda no Semiárido. É uma iniciativa que prevê a capacitação de produtores, a troca de conhecimentos, a ampliação do acesso ao mercado dos produtos, entre outras atividades focadas no fomento dessas cadeias produtivas que têm um grande potencial de desenvolvimento”, ressalta o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa, Fernando Schwanke.

Atividades

Durante 15 dias, os profissionais farão a coleta de sangue nos animais em um raio de 100 km. O material será coletado em mil caprinos e mil ovinos de propriedades do município, indicadas por representantes do FrigBahia, frigorífico especializado na produção e comercialização de carnes especiais de cordeiros e cabritos. Serão verificadas a presença de oito doenças, a fim de verificar a sanidade dos rebanhos. Além disso, será feito um banco de DNA, que poderá ser utilizado para melhoramento genético e para pesquisa de microorganismos.

Uma equipe da Funetec e do FrigBahia será capacitada para a coleta de fezes dos animais e envio das amostras para análise na Embrapa, com o objetivo de verificar a resistência dos rebanhos da região à verminose.

A partir do final do mês de janeiro, serão agendadas outras visitas para coletar esse material e realizar o exame ocular Famacha em cerca de 40 propriedades do território da Bacia do Jacuípe (BA). Ainda em 2021, serão feitos testes da vacina contra a verminose nos rebanhos da região.

Profissionalização

O diretor do Departamento de Estruturação Produtiva da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Mapa, José Paulo de Almeida, lembra que nos últimos dez anos, a população de caprinos e ovinos na Região Nordeste cresceu consideravelmente, demonstrando a alta adaptabilidade da atividade à região e à cultura local. “Com o crescimento, veio também a necessidade de um processo de profissionalização destas atividades”, destaca.

A parceria firmada entre a Secretaria e a Embrapa Caprinos e Ovinos tem como objetivos: a promoção da inovação tecnológica em microrregiões onde a produção de caprinos e ovinos é a principal fonte de renda, com capacitação à distância e presencial de produtores; uso de ferramentas de comunicação para intercâmbio de soluções tecnológicas; e a agregação de valor e acesso ao mercado de produtos da caprinocultura e ovinocultura.

O orçamento total previsto para as ações é de R$ 1,180 milhão.

AgroNordeste

Lançado pelo Mapa, em 2019, o AgroNordeste tem o propósito de impulsionar o desenvolvimento econômico, social e sustentável do meio rural da região. O programa, que envolve os nove estados do Nordeste e Minas Gerais, contemplando 230 municípios, conta com a participação de várias instituições parceiras. O público-alvo é de pequenos e médios produtores que já comercializam parte da produção, mas ainda têm dificuldades para expandir o negócio.