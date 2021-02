Mapa e UFV oferecem curso sobre Produção Integrada

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro

Produtores rurais interessados em Produção Integrada, com foco na gestão empresarial, podem se inscrever no curso a distância oferecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV). As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro.

Podem se inscrever também técnicos e profissionais com diploma de curso superior interessados na filosofia e procedimentos para a adoção da Produção Integrada (PI).

O curso é gratuito e abordará a Introdução à Produção Integrada e Gestão e Planejamento da Empresa Rural. A carga horária é de 80 horas. O curso tem duração de quatro semanas. Estão sendo oferecidas 1 mil vagas.

As inscrições devem ser feitas na página do curso “Produção integrada: Introdução à Produção Integrada e Gestão e Planejamento da Empresa Rural”.

Asimp/Mapa/*Com informações da Universidade Federal de Viçosa (UFV)