Melhor exemplar da raça Crioula do ciclo é égua de Uruguaiana

Final da Morfologia promovida pela ABCCC na Expointer também premiou cavalo de Cruzeiro do Sul

Os grandes campeões de 2021 na final da Morfologia, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), foram conhecidos no sábado, 11 de setembro, dentro da programação da Expointer. Nas fêmeas, a Grande Campeã foi a égua PP Zara da Renascer - TE, da Cabanha Renascer, de Uruguaiana (RS), que levou também o título de Melhor Exemplar da Raça e nos machos, o Grande Campeão foi o cavalo Don Gonçalo Melchor, da Cabanha Dom Gonçalo, de Cruzeiro do Sul (RS).

Os dois exemplares se classificaram na Outonal em Esteio. A égua foi a grande campeã daquela exposição e repetiu o feito de Melhor Exemplar da raça. Já o cavalo foi o reservado grande campeão na ocasião. Muito emocionado, Leonardo Pavin, um dos proprietários da Cabanha Renascer, afirmou que a caminhada foi difícil, longa e envolveu muitas pessoas. “Família, colaboradores, todos juntos neste trabalho. E hoje, Deus nos coroou com esta vitória”, salientou.

O preparador do cavalo Grande Campeão da Morfologia, Tiago Mallmann, agradeceu a Deus e à família. “Agradeço a todos que acreditaram na gente, e dizer que dá para chegar”, colocou, lembrando que o cavalo é um RP 02, ou seja, a criação está no começo. Don Gonçalo Melchor foi o segundo animal registrado pela Cabanha Don Gonçalo.

O presidente da ABCCC, Onécio Prado Júnior, salientou que o evento contou com animais de qualidade ímpar e julgamentos muito bons que têm atendido ao anseio de todos.”Além da qualidade, tem um número expressivo de animais participando, sendo 250 exemplares. E chegamos a um resultado excelente, mostrando que a raça continua evoluindo em todos os sentidos, ou seja, não só no quantitativo, mas, principalmente, no qualitativo”, afirmou.

O dirigente também destacou que, mesmo nesse ano de pandemia, com a incerteza sobre se seria possível encerrar o ciclo, os objetivos foram atingidos. “Isso é muito gratificante para toda a nossa diretoria e para toda a raça Crioula”, concluiu.

O jurado da categoria machos, Carlos Marques Gonçalves Neto, também salientou o alto nível dos animais. “O preparo dos cavalos melhorou muito nos últimos três anos. Neste ciclo, os animais vieram bem compostos na foma muscular e esquelética, com menos excesso de gordura, o que facilita com que andem e se apresentem bem melhor”, observou, destacando que esse cuidado dos tratadores, criadores e expositores vem evoluindo a cada ano.

Na categoria fêmeas, o jurado Mauro Ferreira enfatizou igualmente o nível de qualidade, com animais bem preparados, com o desenho que é buscado. “Ficamos sempre ansiosos pelo resultado e com a expectativa de que as éguas disputem entre si e se imponham em pista para depois referendamos o resultado que emerge das pistas,” pontuou.

Confira o resultado

Fêmeas

Grande Campeã e Melhor Exemplar da Raça

PP ZARA DA RENASCER-TE

CRIADOR: PAULO ROBERTO PAVIN EXPOSITOR: PAULO ROBERTO PAVIN ESTABELECIMENTO: CABANHA RENASCER, URUGUAIANA-RS

Reservada Grande Campeã

RE PIONEIRA-TE

CRIADOR: EVALDO FRANCISCO DA ROSA EXPOSITOR: EVALDO FRANCISCO DA ROSA E EVERSON SOUZA ROSA ESTABELECIMENTO: EST NCIA LIBERDADE, ROLANTE-RS

3ª Colocada

APARECIDA DA TROPILHA PADROEIRA

CRIADOR: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO EXPOSITOR: JOSÉ BERNARDO TERRA CARDOZO ESTABELECIMENTO: CABANHA PADROEIRA, SANTA VITÓRIA DO PALMAR-RS

4ª Colocada

BASCA ÁGUA BENTA-TE

CRIADOR: MARIANA FRANCO TELLECHEA E FILHOS EXPOSITOR: MARIANA FRANCO TELLECHEA E FILHOS ESTABELECIMENTO: CABANHA BASCA, URUGUAIANA-RS

Machos

Grande Campeão

DON GONÇALO MELCHOR

CRIADOR: RAMON CORBELLINI EXPOSITOR: CABANHAS DON GONÇALO, BATE CASCO E IGUATAMÃ ESTABELECIMENTO: CABANHA DON GONÇALO, CRUZEIRO DO SUL-RS

Reservado Grande Campeão

CHAMAMÉ NOCHERO

CRIADOR: FÁBIO SCARPIM RAMON EXPOSITOR: CONDOMÍNIO CHAMAMÉ NOCHERO ESTABELECIMENTO: CABANHAS ASKATASUNA, LA COMPOSTELLA, MAPOCHO E VALENTE, URUGUAIANA-RS

3º Colocado

JAGUAR DA GAP SÃO PEDRO

CRIADOR: EDUARDO MACEDO LINHARES EXPOSITOR: EDUARDO MACEDO LINHARES E LUIZ KENDY MAEDA ESTABELECIMENTO: EST NCIA GAP SÃO PEDRO E CABANHA SANTA LARISSA, URUGUAIANA-RS

4º Colocado

JALISCO DA GAP SÃO PEDRO

CRIADOR: EDUARDO MACEDO LINHARES EXPOSITOR: EDUARDO MACEDO LINHARES, PÉRICLES PEREIRA DRUCK, PAULO ROBERTO SOUTO, VENÍCIO LOPES, ALEXANDRE ESPÍNDOLA, GILBERTO FREITAS,

MARCELO BÚRIGO E FÁBIO CAMARGO ESTABELECIMENTO: EST NCIA GAP SÃO PEDRO, PARCERIA A LO LARGO E CABANHAS TRÊS TAIPAS, MARCONI, SANTA FÉ, SANTO ANJO E BOA VISTA, URUGUAIANA-RS