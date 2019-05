Ministra anuncia abertura do mercado da Índia à carne de frango brasileira

Na Agrishow, em Ribeirão Preto, Tereza Cristina afirma também que Japão também tem interesse em importar carne in natura do Brasil

“A Índia acaba de abrir seus mercados para o frango brasileiro, um mercado que ainda não havíamos acessado”, informou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina, na abertura da Agrishow 2019, em Ribeirão Preto (SP), ontem (29).

A ministra lembrou a importância da viagem internacional que fará para a ampliação e a abertura de mercados a produtos do agronegócio brasileiro. “Semana que vem iniciarei uma grande viagem pela Ásia, levando nosso produtor, nossas indústrias para abrir novos mercados”.

“Vou à China, ao Japão, que está ávido por nossos relatórios para abrir mercado para nossa carne in natura. Depois irei ao Vietnã, que tem interesse em frutas, gado em pé, soja, milho”, comentou.

Tereza Cristina irá ainda à Indonésia, no encerramento da missão oficial que inclui empresários e ações promocionais de produtos como o café no Japão e na China. Em Tóquio, a ministra participará de reunião de ministros da Agricultura, que antecede o encontro dos países do G-20, marcado para junho no país.