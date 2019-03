Ministra discute com presidente do BNDES novas linhas de crédito para o agronegócio

Banco ajudará a acelerar a implantação do CAR e organizará seminário sobre a produção agropecuária ainda neste ano

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) se reuniu na quarta-feira (27) com o presidente do BNDES, Joaquim Levy, para tratar de novas linhas de crédito para investimentos no agronegócio. Na conversa, os dois acertaram, entre outros assuntos, que o banco vai ajudar a acelerar a implantação e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O cadastramento é imprescindível para que os produtores sejam habilitados a obter crédito no sistema financeiro.

Levy também ofereceu a colaboração do BNDES para estudar novos mecanismos de apoio aos produtores rurais e para contribuir no sistema de gestão de risco dos investimentos na agricultura. Tereza Cristina e Levy conversaram, ainda, a respeito da gestão dos recursos do Fundo Amazônia, que apoia e financia projetos de regularização fundiária e regularização territorial e fiscalização ambiental. O BNDES é o responsável pela captação dos recursos e pela contratação e monitoramento dos projetos apoiados com a verba do fundo.

Tereza Cristina considerou a conversa muito proveitosa. Ficou decidido que ela fará uma visita ao BNDES, no Rio de Janeiro, logo depois do Carnaval, para dar continuidade à conversa desta quarta-feira, e que será realizado um seminário sobre o agronegócio na sede do banco de desenvolvimento, já em abril ou maio deste ano. De acordo com o presidente do BNDES, foram discutidos outros pontos relativos a investimentos na agropecuária nos quais o banco pode aprimorar sua participação. “Nós discutimos uma agenda de inovação financeira”, explicou Levy, após a reunião.