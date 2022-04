Na ExpoLondrina, IDR-Paraná promove debate sobre uso eficiente de fertilizantes

Seminário acontece nesta sexta-feira (8), a partir das 8h30, na Casa do Criador do Parque Governador Ney Braga. Participam o secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento e pesquisadores do IDR-Paraná.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e pesquisadores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) participam na ExpoLondrina do seminário sobre estratégias para otimizar o aproveitamento de fertilizantes na agricultura paranaense. O evento está programado para hoje (8), a partir das 8h30, na Casa do Criador.

“É preciso ter um adequado balanço de nutrientes no solo. Por isso recomendamos que o agricultor, antes de contrair um custo à toa, examine a fundo a sua própria realidade para ter economia de fertilizante e, assim mesmo, obter bom desempenho e boas produtividades”, afirma Ortigara. “Torcemos para que o Brasil possa, a médio prazo, implementar bem seu plano de fertilizantes, reduzindo a dependência do mundo e, no curto prazo, que gente consiga boas safras, mesmo com a possível escassez desse elemento importante”.

A substituição, total ou parcial, de fertilizantes químicos por resíduos da criação de animais será abordada pela pesquisadora Graziela Moraes Cesare Barbosa. “Se o agricultor tem esses dejetos na propriedade, o custo é só com máquina, combustível e pessoal para a aplicação”, aponta.

Dejetos de suínos, aves e bovinos podem ser aproveitados. A pesquisadora vai mostrar como é possível, com uso de um densímetro, saber a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio presente nos dejetos e, dessa forma, calcular o volume a ser utilizado e a necessidade ou não de complementar com fertilizante químico.

Densímetro é um instrumento de laboratório — parecido com aquele que se vê nas bombas dos postos de combustível — que pode ser encontrado com facilidade no comércio, segundo Graziela.

O pesquisador Cezar Francisco Araújo Júnior sustenta que é possível modificar o perfil do solo para favorecer o desenvolvimento das raízes das plantas e, assim, reduzir o estresse das lavouras para melhorar o aproveitamento de água e nutrientes.

Cobertura vegetal permanente, revolvimento mínimo, diversificação de cultivos e manejo integrado de plantas invasoras são, dentre outras, algumas técnicas que o pesquisador vai discutir com o público. “São práticas que aumentam o carbono orgânico no solo e, consequentemente, a capacidade de troca de cátions, contribuindo para a ciclagem de nutrientes e eficiência do uso de fertilizantes”, ensina.

As inscrições para o seminário “Estratégias para o uso eficiente de fertilizantes” podem ser feitas sem custo no endereço www.idrparana.pr.gov.br.

AEN