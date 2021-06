Nesta terça, a Prosa com o Produtor é sobre o Plano Safra

Nesta terça-feira, dia 15 de junho, a Sicredi União PR/SP transmite o terceiro episódio da websérie Prosa com o Produtor, com o tema “Expectativas do Plano Safra 2021/2022. Participam Rogério Machado, diretor-executivo da cooperativa de crédito; Gustavo de Castro Freitas, diretor executivo de crédito do Centro Administrativo Sicredi; João Pietro, membro do sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil); e Robson Mafioletti, superintendente da Ocepar.

A transmissão será pelo canal da Sicredi União PR/SP no Youtube, a partir das 16 horas, com comentários de Vitor Pasquini, gerente de desenvolvimento Agro da cooperativa; e apresentação do jornalista Sérgio Mendes. A transmissão é feita a partir do estúdio Agro Valley, no Recinto Milton Alcover, Parque Ney Braga, em Londrina.

Este é o segundo ano que a cooperativa realiza o Prosa com o Produtor, que tem o objetivo de discutir o Plano Safra e ajudar os produtores rurais na gestão de seus negócios. Ao todo, serão realizados seis episódios, sempre às terças-feiras, no mesmo canal do Youtube, a partir das 16 horas. Os próximos serão dias 22 e 29 de junho e 6 de julho, com os temas: ‘Gestão da propriedade e sucessão familiar’, ‘Tendências do agro’ e ‘Agricultura familiar’.

Benê Bianchi/Asimp