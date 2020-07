OAB-Londrina recebe artigos para apresentação no II Congresso Paranaense de Direito do Agronegócio

Os artigos a serem apresentados no I Encontro Científico do II Congresso Paranaense de Direito do Agronegócio devem ser enviados para submissão até o próximo dia 25 de agosto. O eixo temático é "Advocacia e Agronegócio: desafios práticos e perspectivas contemporâneas" e os artigos devem ser direcionados a quatro grupos de trabalho: Resolução de Disputas; Contratos Agrários; Inovação e Biotecnologia; e Meio Ambiente.

O II Congresso, organizado pela OAB-Londrina, por meio da Comissão de Direito Agrário e do Agronegócio, será realizado de 9 a 11 de setembro. Os autores dos artigos selecionados farão a apresentação de seus trabalhos na tarde de 10 de setembro, em salas virtuais – o congresso todo será on-line. Os artigos serão, posteriormente, publicados em livro organizado pela coordenadora científica do encontro, Letícia Baddauy, e pelo coordenador da comissão de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB-Londrina, Rodolfo Ciciliato.

O edital para a submissão dos artigos está disponível no endereço eletrônico: https://bit.ly/2O5Sljb.

Letícia Baddauy destaca que o encontro científico está aberto a todas as áreas do agronegócio, não só do Direito. “Esse diálogo entre as várias áreas que atuam no agro é importante para o desenvolvimento do setor”, sustenta. Para a coordenadora do encontro, o evento dá a oportunidade aos participantes de apresentarem seus trabalhos, de agregar pontos a seus currículos científicos e também a possibilidade de dialogar com os vários setores que atuam na área.

Inscrições para o Congresso

Também estão abertas, na plataforma Sympla, as inscrições para o II Congresso Paranaense de Direito do Agronegócio. Os valores são R$ 50,00 para estudantes; R$ 75,00 para advogados regularmente inscritos na OAB, e R$ 100,00 para demais profissionais e interessados. O evento será transmitido on-line. O público alvo do evento são os advogados, estudantes e players da cadeia do Agronegócio.

A abertura do congresso será no dia 9 de setembro às 19 horas, seguida de três palestras. Nos dias 10 e 11, a programação ocorrerá nos três períodos.

