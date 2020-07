Os avanços do seguro agrícola no Brasil estarão em debate em evento on-line na SRP

Nesta quinta-feira, 16, às 19hs, a Sociedade Rural do Paraná irá transmitir uma live pelo canal da SRP-ExpoLondrina no youtubecom o tema “Os problemas e os avanços do Seguro Agrícola no Brasil”.

A live será mediada pelo presidente da SRP, Antonio Sampaio, e terá a participação do deputado federal Pedro Lupion; do diretor do Departamento de Gestão de Riscos/MAPA, Pedro Loyola; e do Superintendente da OCEPAR, Robson Mafioletti.

Benê Bianchi/Asimp