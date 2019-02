Paraná alcança segundo melhor mês em abate de frangos de sua história

Estado abateu 161 milhões de cabeças de frango no período, número 2,3% superior ao mesmo período de 2018

A avicultura paranaense iniciou 2019 com números positivos na produção. De acordo com dados do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar), em janeiro foram abatidas 161 milhões de cabeças de frango, segundo maior número mensal da história do estado, atrás apenas das 161,8 milhões cabeças registradas em agosto de 2017. O índice marcou alta de 2,3% em comparação ao primeiro mês de 2018.

Já nos embarques houve retração de 12,2% em comparação ao mês de janeiro de 2018, com 107,9 mil toneladas embarcadas contra 123 mil toneladas do ano passado, segundo informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). No total, as exportações geraram US$ 165,8 milhões em receitas para o estado no período.