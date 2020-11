Paraná é destaque na 9ª edição da GP Vinhos do Brasil

Das 31 amostras validadas, 13 foram premiadas, sendo 4 duplo-ouro e 9 ouros

A 9ª GP Vinhos do Brasil confirmou por mais uma edição o destaque do Paraná tanto na participação de número de amostras como de campeões. Neste ano, das 1.309 amostras em 51 categorias de vinhos brasileiros disponíveis no mercado, 31 amostras foram do Paraná e com expressivo resultado, já que 42% dos vinhos enviados foram premiados, com 4 duplo-ouro e 9 ouros e 3 campeãs.

Além do PR, participaram também produtos dos estados do RS, SC, SP, MG, BA, PE, GO e ES, totalizando 144 vinícolas. Foram recebidos 1242 vinhos e 67 sucos de uva. De 26 a 29 de outubro, 31 renomados especialistas participaram do júri da degustação às cegas de vinhos brasileiros disponíveis no mercado no Hotel Vila Galé, na Lapa, no Rio de Janeiro. “O Paraná talvez tenha sido o estado que mais cresceu em qualidade quando analisamos os resultados da GPVB dos últimos três anos. O resultado reflete o grande esforço das vinícolas do estado em buscar a alta qualidade”, ressalta Marcelo Copello, jornalista, diretor do Grupo BACO Multimídia e presidente do júri da GPVB.

Os prêmios refletem o atual momento da vitivinicultura paranaense que começa a aparecer com prêmios na maior e mais respeitada prova de vinhos brasileiros disponíveis no mercado. Sergio Queiroz, jurado e sócio-diretor do Grupo BACO Multimídia, ressalta que “tem acompanhado a indústria vitivinícola do Paraná e é impressionante como em tão pouco tempo conseguiram se organizar melhorar seus vinhedos e vinhos, desenvolver seu enoturismo e finalmente colher prêmios. Estão de parabéns e com certeza será uma crescente sem fim”.

8ª edição do Rio Wine and Food Festival

A divulgação dos resultados foi realizada na sexta-feira, 30 de outubro, quando marcou a abertura da 8ª edição do Rio Wine and Food Festival, que neste ano vem em um formato 100% online. Até o dia 08 de novembro, profissionais e amantes do vinho poderão acompanhar uma série de atrações virtuais por meio das plataformas Zoom e Youtube do Grupo Baco Multimídia. O já consagrado Seminário Vinho & Mercado acontece na terça-feira, dia 03 de novembro, das 10h às 19h30, e será o ponto alto do evento com uma série de palestras e mesa redonda que debaterá o mercado de vinhos do Brasil.

Números e curiosidades

- 1.309 inscrições (2019 foram 1072)

- 144 vinícolas (2019 foram 122)

- 9 estados: RS, SC, PR, SP, MG, ES, PE, BA, GO

- 51 categorias (2019 foram 41)

- 64 campeões (com os empates)

- 53 duplo-ouro (sem os sucos) (4,3%, nota mínima 92)

- 344 ouros (sem os sucos, nota mínima 90)

- Bag-in-Box: nenhuma medalha

- Sucos: 1 duplo ouro e 14 ouros nos brancos e nos tintos 37 duplo-ouro e 6 ouros.

Resultado por categorias

1 - Espumante Brut Branco Champenoise

- Brut Tradicional Adolfo Lona – 2015 - Vinhos e Espumantes Adolfo Lona - RS

- Rh Brut – 2014 - Vinícola Rh - PR

2 - Espumante Brut Branco Charmat

- Brut Charmat Adolfo Lona – 2017 - Vinhos e Espumantes Adolfo Lona – RS

- Excellence Branco – 2008 - Moët Hennessy do Brasil – RS

3 - Espumante Brut Rosé Champenoise

- Irradia – 2020 - Audace wine – RS

4 - Espumante Brut Rosé Charmat

- Ponto Nero Cult Brut Rose – NV - Ponto Nero - RS

- Panizzon Rosé Brut – NV - Vinícola Panizzon – RS

5 - Espumante Demi-Sec Branco Champenoise

- Fausto Demi Sec Branco Tradicional – NV - Pizzato – RS

6 - Espumante Demi-Sec Branco Charmat

- Casa Perini Ice – NV - Casa Perini – RS

7 - Espumante Demi-Sec Rosé (Charmat e Champenoise)

- Passion – NV - Moët Hennessy do Brasil - RS

8 - Espumante Extra-Brut Branco Champenoise

- Aurora Pinto Bandeira Extra Brut – NV - Cooperativa Vinícola Aurora Ltda – RS

- Rh Extra Brut – 2015 - Vinícola Rh – PR

9 - Espumante Extra-Brut Branco Charmat

- Rio Sol Espumante assinatura – 2016 - Rio Sol – PE

- Sinfonia Blanc De Blancs – 2019 - Vinhedos Do Monte Agudo - SC

10 - Espumante Extra-Brut Rosé (Champenoise e Charmat)

- Victoria Geisse Extra Brut Vintage Rose – 2019 - Vinícola Geisse – RS

11 - Espumante Moscatel Branco

- Valmarino Moscato - NV – Valmarino – RS

- Espumante Branco Moscatel – 2020 - Vinhos Faé Ltda – RS

12 - Espumante Moscatel Rosé

- Aurora Moscatel Rosé – NV - Cooperativa Vinícola Aurora Ltda – RS

13 - Espumante Nature Branco Champenoise

- Nature Adolfo Lona – 2015 - Vinhos e Espumantes Adolfo Lona - RS

- Cave Geisse Nature – 2018 - Vinícola Geisse - RS

14 - Espumante Nature Rosé (Champenoise e Charmat)

- Orus – 2015 - Vinhos e Espumantes Adolfo Lona - RS

15 - Espumante Orgânicos/naturais/biodinâmicos

- Eu borbulho branco – NV - Vinícola Franco Italiano – RS

16 - Espumante Prosecco/Glera (Charmat e Champenoise)

- Salton Prosecco – NV - Vinícola Salton – RS

17 - Espumante Sur Lie

- Valmarino Sur Lie – 2015 – Valmarino – RS

18 - Espumante Tinto

- Viapiana Espumante Tinto Gamay – 2019 - Vinhos Viapiana – RS

19 - Branco Chardonnay

- Viapiana Chardonnay 2019 – 2019 - Vinhos Viapiana – RS

20 - Branco Cortes

- Miolo Seleção Chardonnay/Viognier - 2020 - Vinícola Miolo - RS

- San Michele Bianco Corte – 2020 - Vinícola San Michele – SC

21 - Branco de Outras Castas

- Garganega - 2019 - Leone di Venezia – SC

22 - Branco Gewurztraminer

- Gewurztraminer – 2019 - Leone di Venezia – SC

23 - Branco Moscato

- Monte Sant'ana Moscato Giallo – 2020 - Vinícola Monte Sant'ana – RS

24 - Branco Orgânicos/naturais/biodinâmicos

- Lidio Carraro Faces Do Brasil Chardonnay – 2019 - Vinícola Lidio Carraro – RS

25 - Branco Riesling Itálico e Renano

- Aurora Edição Única Riesling Itálico – 2014 - Cooperativa Vinícola Aurora Ltda – RS

26 - Branco Sauvignon Blanc

- Sauvignon Blanc Zanotto – 2020 - Vinícola Campestre – RS

27 - Branco Viognier

- Yoo Viognier – 2020 - Yoo Wines - RS

28 - Brancos Super Premium

- Guaspari Viognier Vista do Bosque – 2017 - Vinícola Guaspari – SP

29 - Tinto Alicante Bouschet

- Pizzato Veludo Azul Alicante Bouschet Reserva - 2018 - Pizzato – RS

30 - Tinto Ancellotta

- Casa Fontanari Ancellotta – 2018 - Casa Fontanari – RS

31 - Tinto Cabernet Franc

- Fração Unica Cabernet Franc (Sem rótulo) – 2020 - Casa Perini – RS

32 - Tinto Cabernet Sauvignon

- Boscato Gran Cave Cabernet Sauvignon - 2012 - Boscato Vinhos Finos – RS

- Vinho Censurato CS – 2005 - Vinícola Franco Italiano – PR

- Angustifólia Cabernet Sauvignon Reserva – 2012 - Vinícola Araucária – PR

33 - Tinto Cortes

- Guaspari Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Vista da Mata – 2017 - Vinícola Guaspari – SP

34 - Tinto de Outras Castas

- Rio Sol Tempranillo – 2018 - Rio Sol – PE

- Armando Winemaker Signature Teroldego – 2017 - Vinícola Peterlongo – RS

35 - Tinto Malbec

- Milantino Reserva Malbec do vale - 2015 - Milantino Vinhos – RS

36 - Tinto Marselan

- Barão De Petrópolis Reserva Marselan – 2018 - Barão De Petrópolis Vinhos Finos - RS

37 - Tinto Merlot

- Sfera Merlot - 2013 - Vinícola Arbugueri – RS

38 - Tinto Orgânicos/naturais/biodinâmicos

- Lidio Carraro Faces Do Brasil Merlot – 2019 - Vinícola Lidio Carraro – RS

39 - Tinto Petit Verdot

- Valmarino Petit Verdot – 2019 – Valmarino – RS

40 - Tinto Pinot Noir

- Giuseppe Lovatel Pinot Noir – 2019 – Lovatel – RS

- Rastros do Pampa Pinot Noir – 2020 - Vinícola Guatambu – RS

41 - Tinto Sangiovese

- Vivalti Sangiovese – 2017 - Vinícola Vivalti – SC

42 - Tinto Super Premium

- Pizzato Dna99 Single Vineyard Merlot Dovv – 2015 - Pizzato – RS

- Milantino Gran Vino – 2008 - Milantino Vinhos – RS

- Septimum – 2018 - Vinícola Salton – RS

43 - Tinto Syrah

- Casa Verrone Speciale Syrah – 2018 - Casa Verrone – SP

44 - Tinto Tannat

- Seguredos da Adega Tannat Gran Reserva – 2014 - Casa Marques Pereira – RS

- Corcéis Tannat – 2013 - Vinícola Helios – RS

45 - Tinto Touriga Nacional

- Boscato Cave Touriga Nacional – 2018 - Boscato Vinhos Finos – RS

46 - Bag in Box Cabernet Sauvignon

- Don Affonso Cabernet Sauvignon – 2018 - Vitivinícola Don Affonso – RS

47 - Bag in Box Merlot

- Monte Bello Merlot - 2019 - Vinícola Monte Belo Ltda – RS

48 - Doces e Fortificados

- Aurora Colheita Tardia – 2020 - Cooperativa Vinícola Aurora Ltda – RS

49 – Rosé

- Relax Rosé – 2020 - Coop. Vinicola Garibaldi – RS

50 - Suco de Uva Integral Branco

- Suco Sunny Days Branco – NV - Vinícola Miolo – BA

51 - Suco de Uva Integral Tinto

- Don Affonso - 2020 - Vitivinícola Don Affonso - RS

Conheça os apoiadores da 9ª GP Vinhos do Brasil

Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos Espumantes Sucos e Derivados (Afavin), localizada em Farroupilha (RS); Associação Gaúcha De Vinicultores (Agavi), situada em Flores da Cunha (RS); Associação de Produtores de Vinhos dos Altos Montes (Apromontes), fixada em Flores da Cunha (RS); Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), sediada em Bento Gonçalves (RS); Associação Vinhos da Campanha, estabelecida na fronteira Oeste do RS; Associação dos Produtores de Vinhos de Pinto Bandeira (Asprovinho), situada em Pinto Bandeira (RS); Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Uva e Vinho), localizada em Bento Gonçalves (RS); Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho), fixada em Farroupilha (RS); Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque (Sindusvinho), com sede em São Roque (SP); Sindicato da Indústria do Vinho, do Mosto de Uva, dos Vinagres e Beb. Derivados da Uva e do Vinho do Estado do Rio Grande do Sul (Sindivinho), sediada em Caxias do Sul (RS); Sindicato da Indústria do Vinho no Estado de Santa Catarina (Sindivinho), instalada em Videira (SC); União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), com sede em Bento Gonçalves (RS); Vinhos de Altitude, instalada em São Joaquim (SC); Instituto do Vinho do Vale do São Francisco (Vinhovasf); e Associação Nacional de Produtores de Vinhos de Inverno (Anprovin), localizada em Caldas (MG).

Rosângela Longhi/Asimp