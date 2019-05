Paraná se firma como a 'campeã nacional da tilápia'

A tilápia é a espécie que encabeça a lista dos peixes de água doce mais produzidos no Brasil, atingindo 400.280 toneladas em 2018, 11,9% a mais que em 2017, de acordo com dados divulgados em 2019 pelo anuário Peixe BR da Piscicultura. E neste cenário, o Paraná está em destaque. Além de ser atualmente o maior produtor de pescados no País, também está na liderança em se tratando da tilápia, e a produção local é quase o dobro do segundo colocado. Informações do Bem Paraná.

Os estados líderes em produção de tilápias são Paraná (123 mil toneladas), São Paulo (69.500 t.), Santa Catarina (33.800 t.), Minas Gerais (31.500 t.) e Bahia (24.600 t.), que juntos produzem cerca de 70% de toda tilápia nacional. O Brasil é o quarto maior produtor de tilápias do mundo, atrás da China (1,86 milhão de toneladas), Indonésia (1,25 milhão t.), Egito (860 mil t.) e à frente de Filipinas (330 mil t.) e Tailândia (250 mil t.).

A tilápia é a mais importante espécie de peixe cultivado no Brasil. De acordo com levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura, a espécie representava 51,7% da piscicultura nacional até 2017. A segunda posição não era de uma espécie em si, mas de uma categoria, os nativos — tambaqui, carpa e truta.

O Oeste é o maior polo de criação de peixes no Estado, representando 69% de toda a produção, com atuação em 48 municípios, próximos a Toledo e Cascavel. Atrás do oeste, está a região norte com 14% da produção e os outros 17% estão divididos entre o sul e noroeste do estado. Os dados são da Departamento de Economia Rural (Deral) de 2017.

