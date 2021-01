Por precaução sanitária, Cotrijal decide cancelar edição 2021 da Expodireto

Entidade já anunciou data do evento em 2022: 7 a 11 de março

Reunidos ontem (19), em Não-Me-Toque (RS), o conselho e a diretoria da Cotrijal – Cooperativa Agropecuária e Industrial decidiram cancelar integralmente a edição deste ano da Expodireto, que estava prevista para acontecer em um modelo híbrido (presencial e digital).

A decisão se dá pela preservação da saúde de expositores, colaboradores e visitantes. “Foi uma decisão acordada entre nós. Mesmo com o protocolo de saúde já aprovado junto ao ao Governo do Estado, optamos pela maior prudência possível”, explicou o presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Manica.

A direção da cooperativa ponderou que foi levado em consideração o momento de incerteza quanto ao estágio da pandemia.

Manica informou também que a Cotrijal decidiu antecipar o anúncio da data da edição do próximo ano, que ocorrerá de 7 a 11 de março de 2022, no parque de exposições de Não-Me-Toque (RS). “Voltaremos com força máxima. E a antecipação da data é uma demonstração de otimismo e da confiança do setor no país”, explicou.

A expectativa da Cotrijal é que em 2022, haja total segurança para colocar em prática o modelo híbrido. “Somos uma feira-referência, e isso não irá mudar. Mas nossa vida é presencial, e isso precisa de uma imunização consolidada. Então, no ano que vem, estaremos em um outro momento para fazer a feira de modo seguro e agregar uma inovadora experiência digital”, antecipou presidente Nei César Manica.

Paulo Roberto D'Agustini/Asimp