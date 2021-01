Projeções de safra e largada do Rally da Safra

Agroconsult apresenta perspectivas da safra de soja, marcada pelo atraso no plantio e por clima irregular

A Agroconsult realiza nesta quinta-feira, dia 21 de janeiro, a partir das 15h, evento de largada da etapa soja do Rally da Safra 2021 e coletiva de Imprensa com André Pessôa, sócio diretor da Agroconsult, organizadora da expedição, e André Debastiani, coordenador do Rally da Safra. Serão apresentados detalhes do projeto e as projeções iniciais para esta safra, marcada pelo atraso do plantio e por um período inicial com um dos climas mais irregulares dos últimos anos. Participam do evento representantes das empresas patrocinadoras desta 18ª edição – Banco Santander, FMC, PhosAgro e Rumo Logística.

A 18ª edição do Rally da Safra teve seu formato renovado para colaborar com as medidas de distanciamento social e conter a disseminação da Covid-19. Com isso, a expedição terá dois pilares: o digital, com reuniões virtuais com agricultores por meio de plataformas de videoconferência, eventos na internet e a nova TV Rally, e o tradicional, com equipes de campo viajando com mais segurança, visitas aos produtores nas propriedades e eventos regionais.

No campo, a expedição contará com 20 equipes para avaliar as condições das lavouras de soja de 25 de janeiro até o final de março. Outras 06 percorrerão as lavouras de milho segunda safra em maio e junho. O levantamento ocorre durante a fase de desenvolvimento das lavouras e colheita e as equipes percorrerão polos produtores em 12 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins, que respondem por 95% da área de produção de soja e 72% da área de milho.

O Rally da Safra conta com apoio da Plantup Intelligence, Fiesp, Unidas e Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

O trabalho das equipes e o roteiro completo da expedição poderão ser acompanhados pelo http://bit.ly/RallyRedesSociais

Inscrições para o evento: https://form.rallydasafra.com.br/soja2021

Imprescindível a confirmação de presença para recebimento do link da coletiva de Imprensa.

Carol Silveira/Asimp