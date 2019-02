Projeto Rural Sustentável promove treinamento para agentes de assistência técnica no Paraná

Objetivo é aprimorar as competências sobre agricultura sustentável O Projeto Rural Sustentável (PRS) realizará entre os dias 18 e 27 de fevereiro, em Londrina, treinamento para agentes de assistência técnica (ATECs) com o objetivo de aprimorar as competências sobre agricultura sustentável, as tecnologias de baixo carbono e o uso de ferramentas de gestão.

A capacitação será realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR), com o apoio do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) e terá como temas: Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Georreferenciamento; Gestão da Propriedade Rural; Recuperação de Pastagens; Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) e Sistemas Agroflorestais (SAFs).

Com limite de 30 vagas, o treinamento é voltado para agentes de assistência técnica, pesquisadores, e profissionais afins, com prioridade de inscrições aos

agentes cadastrados(as) e aprovados(as) no Projeto Rural Sustentável. Só poderá participar o agente com residência e atuação no estado do Paraná.

Para saber mais, acesse: http://portal.ruralsustentavel.org/treinamento/