Publicada lista de produtos com bônus em maio para Garantia de Preços para a Agricultura Familiar

Onze produtos tiveram preço de mercado abaixo e terão descontos na amortização ou liquidação do Pronaf

A Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou ontem (8) a lista de produtos com bônus, publicada no Diário Oficial da União. Onze produtos que apresentaram preço de mercado abaixo dos preços garantidores terão descontos no momento de amortização ou liquidação do crédito obtido junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Esse processo é automático e feito diretamente na instituição financeira em que o produtor contratou o financiamento.

Para os financiamentos de investimento que não tiverem um produto principal que será a fonte de renda para pagamento da operação de crédito ou que o produto não seja coberto pelo Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), poderá haver o desconto utilizando a “cesta de produtos”, que é uma composição dos bônus dos principais produtos alimentares cultivados por agricultores familiares (milho, leite, feijão e raiz de mandioca).

A adesão ao programa é automática e sem nenhum custo ao agricultor. Para ter direito ao benefício o agricultor ou a agricultora deve realizar o pagamento de suas parcelas até a data do vencimento. Operações inadimplentes não farão jus aos descontos mencionados.

A tabela com a relação dos produtos com desconto é publicada mensalmente no Diário Oficial da União. Com a publicação da tabela, o bônus é aplicado pelo banco sobre o valor da parcela do financiamento ou do valor a amortizar, garantindo que os agricultores familiares assegurem, no mínimo, o custo de produção para garantir o pagamento da operação de crédito.

Confira os produtos, unidades da Federação e os bônus que estarão vigentes entre 10 de maio e 9 de junho deste ano.

Asimp/Mapa