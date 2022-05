Realidade virtual leva mais conhecimento ao homem do campo

Que a tecnologia é grande aliada do agronegócio é fato consumado, mas a cada dia surgem novas aplicações que possibilitam o maior compartilhamento de informações e redução de custos na realização de eventos técnicos.

A Belagrícola, uma das maiores distribuidoras de insumos agrícolas e comercializadoras de grãos do Brasil, com sede em Londrina, acaba de criar o projeto Solo 360, por meio do qual consegue levar a todas as suas unidades espalhadas pelos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, informações detalhadas sobre o processo de construção do perfil do solo sem a necessidade de se abrir trincheiras e fazer todo o preparo do ambiente para as apresentações, realizadas em eventos anuais pela empresa. Isso foi possível graças ao emprego da tecnologia da Realidade Virtual, desenvolvida em parceria com a produtora Usina de Ideias, também de Londrina.

A proposta de utilização da Realidade Virtual surgiu logo após a realização do Bela$afra deste ano, no momento em que seria necessário o fechamento da trincheira explicativa, perdendo toda a experiência visual e de conteúdo que o local proporcionava. “Além dessa situação, ainda queríamos levar essa mesma experiência para mais pessoas que não conseguiram estar conosco presencialmente. Com esses dois problemas em mãos, conversamos com a nossa produtora e encontramos na Realidade Virtual a solução para eles”, comenta o analista de marketing da Belagrícola, José Vitor Hidalgo.

A gravação foi feita com uma câmera 360, pegando todos os detalhes da trincheira. Com o uso de óculos específicos, o produtor rural consegue acompanhar cada detalhe da experiência, com as devidas explicações técnicas. “Quando o usuário coloca os óculos, ele faz uma imersão e mergulha naquela realidade, com grande grau de concentração”, analisa o produtor e sócio da Usina de Ideias Betinho Baccete”.

O projeto foi batizado de Solo 360 em referência ao conceito 360 da Construção de Perfil de Solo e o formato de visão 360 do vídeo.

“Com esse projeto, os produtores têm acesso ao mesmo cenário que teriam ao vivo, observando todo o conceito da Construção de Perfil de Solo no detalhe, podendo aprender de forma inovadora”, comenta José Hidalgo.

Segundo ele, outro ponto positivo do Solo 360 é em relação ao custo. “Nós conseguimos deixar esse processo mais barato por não precisarmos abrir uma nova trincheira. Tivemos uma redução de 60% do custo durante a realização da nossa Semana da Construção de Perfil de Solo”, informa.

Ele destaca que, após esse passo, a empresa abre um universo de oportunidades, já que com essa ferramenta será possível levar a mesma experiência para mais pessoas e capacitar os produtores de forma interativa.

Experiência aprovada

O produtor de grãos da região de Cambé (Norte do Paraná) Cristofer Eduardo de Lima Peruzi é cliente da Belagrícola há vários anos e conhece bem a trincheira aberta para todas as edições do BelaSafra. Recentemente, também conheceu a experiência com a Realidade Virtual.

“Foi muito interessante e proporcionou às pessoas que não puderam participar do evento em que a trincheira estava aberta ter a mesma experiência e receber o mesmo conhecimento”, avalia ele.

Peruzzi iniciou o processo de construção de perfil de solo em sua propriedade, com assessoria da Belagrícola, e acompanha de perto os eventos realizados pela empresa. “Nesse processo, ver a trincheira com as raízes descendo profundamente, ajuda muito a convencer o produtor da importância dos cuidados corretos com o solo. E não tem diferença em ver pessoalmente ou ver por meio da Realidade Virtual, é a mesma coisa. Ouvir as informações é uma coisa, outra coisa é ver os resultados. A Realidade Virtual ajuda muito os que não puderam ver a trincheira aberta”, avalia.