Segundo episódio do Prosa com o Produtor será transmitido nesta terça-feira

O segundo episódio da websérie Prosa com o Produtor, realizado pela Sicredi União PR/SP será transmitido nesta terça-feira, a partir das 16 horas, pelo canal da cooperativa de crédito no YouTube, com o tema “Cooperativismo e Inovação Desenvolvendo a Agricultura Sustentável”. O bate-papo terá a participação de Marcos Fava Neves, o Doutor Agro; George Hiraiwa, diretor de Inovação da Sociedade Rural do Paraná; e de Vitor Pasquini, gerente de Desenvolvimento Agro da Sicredi União PR/SP. A mediação será do jornalista e apresentador Sérgio Mendes.

Transmissão

Os próximos episódios serão transmitidos nos dias 15, 22 e 29 de junho e 6 de julho, sempre às 16 horas, com os seguintes temas, respectivamente: ‘Expectativas do Plano Safra 2021/2022’, ‘Gestão da propriedade e sucessão familiar’, ‘Tendências do agro’ e ‘Agricultura familiar’. As transmissões estão sendo feitas a partir do estúdio Agro Valley, localizado no recinto Milton Alcover, no Parque Ney Braga. Este é o segundo ano que a cooperativa realiza o evento on-line.

Cooperativismo e agronegócio - No primeiro episódio as série 2021, na semana passada, o tema “Como o cooperativismo ajuda a transformar o agronegócio” foi discutido por líderes de grandes cooperativas: Wellington Ferreira (Sicredi União PR/SP), Luiz Lourenço (Cocamar), Jorge Hashimoto (Integrada Cooperativa Agroindustrial), Lucas Ranzani (Cooperbatata) e Arnaldo Bortoletto (Coplacana).

A proximidade com os associados, a busca por inovações, disponibilidade de informações e a tecnologia foram protagonistas do bate-papo. Uma das características do cooperativismo – a proximidade com o associado – facilita a circulação de informações, dirimir dúvidas e acesso facilitado a novas tecnologias. Os dirigentes das cooperativas agrícolas destacaram a necessidade de o produtor estar atento à saúde do solo, ao uso de materiais de qualidade e adequados à sua realidade.

Benefícios

O presidente da Sicredi União PR/SP, Wellington Ferreira, abordou o quanto as cooperativas foram e são responsáveis pelo desenvolvimento econômico e social de vários setores. Ele citou ainda as facilidades que a cooperativa de crédito buscou e encontrou para oferecer aos produtores, especialmente nesse período de pandemia e regras sanitárias rígidas. As transmissões de eventos on-line, como a websérie, é um exemplo disso. Mas as medidas implementadas vão além, como assinatura eletrônica de contrato, implantação do PIX tão logo lançado, entre outros.

“Temos muita tecnologia à disposição dos associados, facilitando a vida de todos. Inclusive para que os produtores acessem o Plano Safra”, mencionou.

Desafios

E, por mais sólida e grandiosa que uma cooperativa seja, os desafios estão sempre presentes, impulsionando ainda mais seu crescimento e implementando novos benefícios aos associados. Os dirigentes destacaram, entre seus desafios, a sucessão familiar no campo e também a sucessão nas próprias cooperativas e apontaram a criação de núcleos jovens como uma ferramenta para incentivar a participação dos jovens nas cooperativas.