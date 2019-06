Setor de Aquicultura e Pesca será contemplado no próximo Plano Safra, diz ministra

Anúncio foi feito por Tereza Cristina durante o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Pescado

O segmento da aquicultura e pesca deverá ser incluído no Plano Safra 2019/2020. A notícia foi dada na terça-feira (4) pela ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), durante o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Pescado, em Brasília.

“Neste novo Plano Safra, teremos essa atividade sendo contemplada. E, se Deus quiser, nos próximos planos, que não serão mais planos, serão uma política para a agricultura, podem ter certeza de que vamos continuar privilegiando essa atividade tão importante”, disse a ministra.

Segundo Tereza Cristina, este é um setor que tem grande potencial de crescimento no país. “Vamos colocar a pesca onde ela merece, vamos tratar dos pescadores artesanais, dos profissionais, da pesca em mar. E também vamos tratar da aquicultura, que é um segmento importantíssimo que tem muito a crescer no Brasil”, ressaltou.

A Frente Parlamentar em Defesa do Pescado será presidida pelo deputado Luiz Nishimori (PL-PR).