Setor sucroenergético doa álcool para rede pública de saúde

O produto será usado para a fabricação de gel e solução de álcool 70 para assepsia de estabelecimentos da rede pública de saúde

Uma ação conjunta envolvendo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e as secretarias estaduais de saúde e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) viabilizou a doação, por parte do setor sucroenergético, de álcool para a fabricação de gel e solução de álcool 70 para assepsia de estabelecimentos da rede pública de saúde.

A doação foi oficializada ontem (18) pelo presidente da Unica, Evandro Gussi, em reunião com a ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e com a secretária executiva do Ministério das Minas e Energia, Marisete Pereira. A ministra Tereza Cristina agradeceu a solidariedade do setor neste momento de elevado consumo do produto devido a pandemia de Coronavírus. “São produtos altamente desinfetantes. Uma oferta para suprir as necessidades por que passa o setor de saúde no Brasil”.

“A gente sabe que a prevenção é a melhor arma contra o Coronavirus e o álcool, tanto no formato gel quanto nesta fórmula de 75% é altamente desinfetante. Isso vai servir para a casa das pessoas, para a saúde pessoal delas, a assepsia pessoal delas e também hospitais, postos de saúde, locais que acabam tendo uma grande circulação de pessoas”, afirmou o presidente da Única.