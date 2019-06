Sicredi União PR/SP anuncia R$ 1,1 bi para Plano Safra 2019/2020

O Plano Safra 2019/2020 está prestes a ser anunciado, mas a Sicredi União PR/SP adianta a projeção da cooperativa, que é disponibilizar o montante de R$ 1,1 bilhão para o crédito rural, sendo R$ 164 milhões destinados a linhas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), R$ 403 milhões para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), e R$ 563 milhões para os demais produtores rurais.

De acordo com o assessor de Negócios e de Crédito Rural da Sicredi União PR/SP, Gilberto Paulo Rauber, o valor representa crescimento de 29,14% sobre o ano safra 2018/2019, que será encerrado no dia 30 de junho. Em relação às projeções do Sistema Sicredi, ele informa que também haverá incremento de 21,3%, com volume previsto de R$ 17,2 bilhões, sendo R$ 3,6 bi para o Pronaf, R$ 4,2 bi para o Pronamp e R$ 9,2 bi para os demais produtores.

Quanto às linhas de Investimento de longo prazo, via BNDES, a Sicredi União PR/SP espera que o Governo Federal ofereça limites suficientes para atender à demanda dos produtores rurais no Plano Safra 2019/2020. “Isso porque os recursos do ano safra ainda vigente foram esgotados rapidamente, deixando os nossos agentes financeiros com propostas estocadas por falta de dotação orçamentária”, comenta Rauber. Entre os créditos mais procurados, ele cita o Pronamp BNDES, Moderfrota, Inovagro, Moderagro, Moderinfra e Pronaf Mais Alimentos.

Essa expectativa positiva em relação aos recursos a serem liberados pelo Governo Federal foi motivada pelo pronunciamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, durante a Agrishow 2019. Na ocasião, ele adiantou que o Seguro Agrícola, com subvenção do Governo Federal, receberá o valor de R$ 1 bilhão. O volume é mais do que o dobro do recurso disponibilizado na Safra 2018/2019, que foi de R$ 400 milhões.

Rauber destaca ainda que as agências da Sicredi União PR/SP já têm liberado recursos para associados interessados na antecipação do custeio agrícola para a cultura de soja Verão 2019/2020. “Isso é muito positivo porque faz com que o produtor economize, já que consegue bons descontos ao antecipar o pagamento dos insumos”, reforça.

Safra 2018/2019

Com o encerramento do Plano Safra 2018/2019, no dia 30 de junho, o Sistema Sicredi deve ultrapassar o total de R$ 14,2 bilhões, distribuídos em todas as linhas de custeio e comercialização.

Já a Sicredi União PR/SP prevê um balanço acima de R$ 875 milhões em crédito rural. “Para nós é um excelente resultado, tendo em vista que ocorreram perdas em três safras seguidas na região Norte e Noroeste do Paraná”, avalia Rauber. As safras citadas são: milho safrinha 2018, soja 18/19 e milho safrinha 2019 - que está em andamento, mas já apresenta prejuízo de até 30% dependendo da região.