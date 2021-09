Sicredi União PR/SP faz parte do SRP Valley

A Sicredi União PR/SP firmou parceria com o SRP Valley, primeiro parque tecnológico privado do agro, em cerimônia de lançamento do projeto, no último dia 31, no Parque Ney Braga, em Londrina.

A cooperativa estará no habitat Cocriagro, hub de inovação âncora do parque tecnológico, e que reunirá ainda a cooperativa Integrada, Fealq (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz), Esalqteq; UTFPR, Instituto Senai, IDR-PR e TMG; além de 14 startups. A estrutura conta também com a Smart Farm, uma área para experimentos e que servirá como uma vitrine para as startups, operacionalizada pela Consoagro (empresa júnior de agronomia da Universidade Estadual de Londrina).

“A Sicredi União PR/SP tem o desafio de trazer tecnologia para nossos associados, muitos deles com atividades no agronegócio”, comentou o presidente da cooperativa, Wellington Ferreira, lembrando que a Sicredi União nasceu para atender o segmento agro, antes de se tornar de livre admissão. “Também é nosso desafio fazer essa tecnologia ser acessível ao produtor. Por isso estamos aqui e também na AgTech Garage, em Piracicaba. Queremos trazer tecnologia e inovação para o agronegócio, setor que tem sustentado o país”, salientou ele.

Com a parceria, o objetivo da instituição é criar conexões e aproximar ainda mais a cooperativa de seus associados ao contribuir com soluções inovadoras que irão contribuir com aumento da produtividade e gestão de propriedades rurais.

O SRP Valley reunirá um grande ecossistema – startups, corporações do agro, investidores, institutos de tecnologia, pesquisadores, instituições de ensino superior - com o objetivo de solucionar desafios e atender as necessidades do agronegócio.

Benê Bianchi/Asimp