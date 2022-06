Simpósio Facta aborda produção de aves sem uso de antimicrobianos melhoradores de desempenho

A visão técnica aplicada às novas diretrizes de mercado estará em pauta durante o Simpósio Facta, que acontecerá dentro da programação do Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), maior evento dos setores no Brasil, que será realizado entre os dias 09 e 11 de agosto, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP).

Programado para o segundo dia do SIAVS (10 de agosto), o Simpósio Facta - promovido pela Fundação Apinco de Ciências e Tecnologias Avícolas (FACTA) - contará com a participação de especialistas técnicos de empresas fornecedoras, agroindústrias e instituições acadêmicas, em um amplo debate sobre os diversos temas que envolvem uma visão produtiva sem o uso de antimicrobianos melhoradores de desempenho.

A primeira parte do simpósio será moderada pela professora da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Ibiara Almeida Paz. Entre os palestrantes estarão Fabrício Delgado, da Nutriquest, que tratará da visão de mercado (nicho ou exigência do consumidor) para essa nova tendência. Também haverá apresentações de Jean de Oliveira, da Cargill, sobre a maturação da microbiota como indicador de aves saudáveis para evitar o uso de antimicrobianos melhoradores de desempenho; e do consultor Antônio Klein, sobre o processo de fabricação de ração, logística e rastreabilidade em alimentos sem antimicrobianos melhoradores de desempenho.

Na segunda etapa, com a mediação de Eva Hunka, da Facta, estarão as apresentações sobre manejo de matrizes e incubatório em empresas sem utilização de antimicrobianos melhoradores de desempenho, com Mário Sérgio Assayag (Aviagen); manejo em frangos de corte, com José Luís Januário (Cobb-Vantress); e o custo-benefício da utilização de produtos alternativos, com Ricardo Hummes Rauber, da Ventinova.

“No âmbito dos debates em torno dos conceitos de Saúde Única, a produção sem antimicrobianos promotores de crescimento vem ganhando força no mercado nacional, gerando novas oportunidades para o desenvolvimento técnico-científico da competitividade avícola. Trouxemos importantes nomes com o propósito de amadurecer uma visão plural de futuro em torno destas novas demandas”, avalia Ariel Antônio Mendes, presidente da FACTA e coordenador da programação científica do SIAVS.

Asimp/SIAVS