Smart Farm Digital tem novo prazo de inscrição

Inscrições vão até 13 de outubro, não mais até 2, e são feitas pelo site do evento

As inscrições de projetos para a Smart Farm Digital, com soluções inovadoras para o agro, estão abertas e vão até o próximo dia 13 de outubro, são gratuitas e devem ser feitas pelo site: (https://agrobitbrasil.com.br/index.php?page=smartfarm). A Smart Farm Digital faz parte do AgroBit Brasil Evolution. A Startup interessada em participar deve estar inscrita no AgroBit Brasil.

Os projetos inscritos na Smart Farm passarão por seleção e, no dia 20 de outubro, os selecionados serão divulgados. Os quesitos para esta avaliação se encontram no site. As Startups interessadas devem apresentar, na inscrição, um vídeo de até três minutos com história, solução agritech e um demonstrativo experimental da solução/produto.

Sala virtual exclusiva

A 3ª edição da Smart Farm terá uma sala virtual exclusiva com interação com o público em geral de todo o país. Neste espaço virtual, será realizado o “Sebrae like a farmer” uma batalha de pitches ao vivo, com prêmios para 1º, 2º e 3º lugares, em que as startups participantes apresentarão seus projetos para uma banca de especialistas, potenciais investidores e público.

Na sala virtual, durante o evento, as Startups selecionadas demonstrarão as soluções para a atividade apresentando novidades tecnológicas e inovações agritechs que resultem em previsibilidade, produtividade e eficiência no campo. A Smart Farm Digital será uma vitrine e um campo virtual experimental para o setor.

O AbroBit Brasil 2020- em sua 3ª edição - será realizado nos dias 10 e 11 de novembro, em uma versão 100% digital.

