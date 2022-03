Trigo em foco: evento no Paraná vai reunir representantes das indústrias moageiras

Com promoção do Sinditrigo-PR, workshop Moatrigo apresenta o tema “Do Trigo ao Tech” e acontece dia 05 de abril, em Curitiba

Em um momento de incertezas sobre a oferta global de trigo e oscilações nos preços das commodities, representantes das maiores indústrias moageiras do Paraná e do país se articulam para participar do workshop Moatrigo, que destaca o tema “Do Trigo ao Tech” com a proposta de oferecer novos conhecimentos e ferramentas, de olho na superação de desafios e no desenvolvimento do segmento.

Em sua primeira edição presencial – depois de uma série de encontros on-line realizados durante a pandemia – o Moatrigo será realizado dia 05 de abril, em Curitiba. A promoção é do Sinditrigo-PR – Sindicato da Indústria do Trigo do Paraná, que reúne 28 associadas e colaboradoras, entre moinhos de trigo e fornecedoras de insumos da área. Atualmente, segundo dados da Abitrigo, o Paraná soma 30% do volume nacional de moagem de trigo, tendo alcançado 3,6 milhões de toneladas em 2021.

O presidente do Sinditrigo-PR, Daniel Kümmel, comenta que o evento vai reunir executivos, gestores, colaboradores e fornecedores, apresentando um conteúdo de grande relevância para o setor moageiro, com um time de peso conduzindo palestras e workshops sobre as mais novas tecnologias de produção, tendências de consumo e adequação e adaptação dos moinhos de trigo aos novos cenários para melhor atender aos clientes e ao mercado.

“Idealizamos o Moatrigo com uma proposta voltada para o desenvolvimento da indústria moageira, pensando na prática e focando na divulgação de conhecimento e tecnologias que podem impactar para ampliar a performance produtiva, operacional e de resultados”, resume Kümmel.

Apesar deste workshop estar agendado já muito antes de toda a mudança de cenário que vem ocorrendo por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia – países que respondem por 30% da produção mundial de trigo - o presidente do Sinditrigo-PR afirma que a reunião de representantes da indústria moageira neste momento ganha contornos ainda mais importantes. “Temos um panorama de incertezas e somar forças vai contribuir para que todos saiam com mais bagagem e ideias. E esse é justamente o papel institucional do Sinditrigo-PR, beneficiando suas associadas e contribuindo com o desenvolvimento do setor no Paraná e no Brasil”.

Programação e inscrições

A programação completa do Moatrigo 2022 pode ser conferida no site www.moatrigo.com.br e as inscrições estão abertas. O evento acontece dia 05 de abril, no Taboo Eventos, na capital paranaense.

O Moatrigo tem realização do Sinditrigo-PR e de suas associadas e colaboradoras.

O patrocínio é da Eurogerm Ingredientes & Solutions; AIT Ingredientes Brasil; Global Food; Prozyn Biosolutions; Bühler; Sangati Berga; Moageira Irati; Gavilon; Romanus; Biotrigo Genética e Open Solo.

O evento tem apoio da Fiep; Embrapa; Abitrigo; Faep, Inpar, Abimapi; Ocepar e Apras.