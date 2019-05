Vacinação contra aftosa será encerrada em 31 de maio

A Secretaria municipal de Agricultura informa aos produtores rurais de Tamarana que, na sexta-feira (31), será encerrada a campanha estadual de vacinação contra a febre aftosa.

A imunização, que teve início em 1º de maio, é obrigatória para bovinos e bubalinos de zero a 24 meses de idade. A comprovação de que o rebanho foi imunizado pode ser feita pela página da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (www.adapar.pr.gov.br), ou, no caso dos criadores de Tamarana, no Setor de Produtor Rural, que fica na Secretaria de Agricultura (Rua Albino Lovo, 85, Centro) e atende de segunda a sexta-feira (das 8h às 12h e das 13h às 17h). Para mais informações, o telefone da unidade do município é o 3398-1972.

De acordo com a Secretaria estadual da Agricultura, essa pode ser a última campanha de vacinação contra febre aftosa realizada no Paraná, já que, conforme a pasta, o objetivo do poder público é obter da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) o reconhecimento do estado como Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, "com fiscalização permanente, na expectativa de atrair investimentos e abertura em mercados internacionais".