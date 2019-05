Valor Bruto da Produção de R$ 597,8 bilhões é o segundo a maior da série

A pecuária lidera o crescimento, com acréscimo de 3,3%, enquanto as lavouras têm crescimento real previsto de 0,5%

A estimativa do valor bruto da produção agropecuária (VBP) de 2019, com base nas informações de abril, é de R$ 597,8 bilhões, 1,4% acima do valor obtido em 2018, que foi de R$ 589,6 bilhões. O valor deste ano é o segundo maior desde que foi iniciada esta série de dados em 1989. Fica abaixo apenas em relação ao ano de 2017, cujo valor foi de R$ 601,8 bilhões. A pecuária lidera o crescimento, com acréscimo de 3,3% em relação ao ano passado, enquanto as lavouras têm crescimento real previsto de 0,5%.

O melhor desempenho é apresentado por algodão (17,1%), amendoim (19,2%), banana (16,8%), batata-inglesa (107,7%), feijão (96,9%), laranja (15,1), mamona (33,8%), milho (17,35), tomate (14,6%) e trigo (4,4%). O aumento de valor desses produtos deve-se em geral a preços mais elevados para esse grupo, exceto o algodão, que tem neste ano preço menor do que em 2018.

Além do algodão, preços mais baixos marcaram vários produtos importantes na formação do VBP. Destacam-se a cana de açúcar, mandioca, café e soja. Os preços internacionais em baixa para açúcar, café e soja contribuíram para a redução dos preços internos e do valor.

A pecuária apresenta comportamento melhor do que em 2018. Carnes de bovinos, suínos e frango, têm valor positivo do VBP. O maior acréscimo de valor refere-se à carne e frango, com percentual de 12%. Leite e ovos mostram estimativas mais baixas de valor do que em 2018. No leite a redução real é de 2,6% e, em ovos, 6,1%.

Como em relatórios anteriores, os dados regionais mostram a liderança da região Centro-Oeste, seguida pelo Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. Cinco estados representam 59,4% do VBP deste ano. São eles, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.