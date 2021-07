Virtual e gratuita, vem aí a 14ª edição da Ficafé

Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná vai trazer conteúdos sobre cafeicultura, fruticultura, produção orgânica e agroindustrial

Vem aí a 14ª edição da já tradicional Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé). Pelo segundo ano consecutivo, o evento será realizado de forma gratuita e 100% digital. Os conteúdos serão transmitidos por meio de uma plataforma online customizada para o evento nos dias 27, 28 e 29 de outubro. Neste ano, além de conteúdos sobre cafeicultura, os participantes vão conferir palestras e painéis sobre fruticultura, produção orgânica e agroindustrial.

A Ficafé movimenta a economia do norte pioneiro do Paraná e funciona como uma vitrine dos cafés especiais e com Indicação Geográfica (IG) da região para o Brasil e exterior. O maior evento de inovação em cafeicultura do Estado e um dos maiores do País é uma realização do Sebrae/PR, Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp) e Cooperativa dos Produtores de Cafés Certificados e Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Cocenpp), com correalização do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater, e parceria da Prefeitura de Jacarezinho.

Nesta edição, produtores rurais, profissionais do agronegócio, empresas, torrefações, cafeterias, compradores nacionais e internacionais e coffee lovers terão acesso a palestras ao vivo e gravadas, oficinas e minicursos. Também poderão visitar os estandes virtuais das empresas expositoras e conferir vídeos institucionais e informações sobre produtos. A interação entre visitantes, clientes e expositores se dará por meio de um aplicativo exclusivo da Ficafé.

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, explica que a grade técnica ainda está em construção, mas adianta que a programação será dinâmica e vai trazer conteúdos sobre inovações e tecnologias que envolvem a produção e preparo da bebida, além de conhecimento sobre fruticultura e produção orgânica, para incentivar os cafeicultores a diversificarem a produção. “O café com IG do norte pioneiro trouxe visibilidade para o norte pioneiro e o trabalho de fomentar o desenvolvimento regional a partir de produtos diferenciados é fortalecido pela feira”, afirma.

O tradicional Concurso de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná também ocorrerá de forma online, como no ano passado. Os profissionais Q-graders certificados - avaliadores de qualidade do café - vão selecionar os melhores grãos e as amostras serão enviadas para potenciais compradores, via Correios, para degustação. Na sequência, serão dados os lances por lotes. O leilão de cafés especiais e a premiação do concurso serão realizados durante a feira online.

Em 2020, a Ficafé realizou a primeira edição totalmente digital e reuniu 2.339 participantes, entre produtores rurais, profissionais do agronegócio, coffee lovers e estudantes; 120 representantes de torrefações e cafeterias; 56 palestrantes e moderadores; 45 integrantes de empresas expositoras. Ao todo, foram realizados 45 eventos técnicos, entre palestras, cursos e oficinas.

A 14ª edição da Ficafé conta com o apoio da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná (Seab), Sindicato dos Corretores de Café no Estado do Paraná (Sincafé), Fecomércio PR/ Senac, Sistema FAEP, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural Patronal, Associação das Mulheres do Café do Norte Pioneiro do Paraná (Amucafé), Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp). Confira mais detalhes do evento pelo site: https://www.ficafe.com.br/.

Asimp/Sebrae/PR