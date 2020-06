Webinar discute avanços na qualidade dos trigos nacionais

Evento interativo e técnico de trigo é voltado a produtores, multiplicadores, técnicos, cerealistas e moinhos. Inscrições são gratuitas e transmissão acontece ao vivo pelo YouTube e Facebook

Os alimentos à base de trigo, como pães, macarrão, biscoitos e bolos estão presentes em 100% dos lares brasileiros. Temos um robusto mercado consumidor e um grande potencial de áreas para o cultivo. Nos últimos dez anos, o aumento no rendimento das lavouras brasileiras criou novos cenários para trigo e o sistema produtivo vem se adaptando às exigências do consumidor. A performance tecnológica do grão também evoluiu muito e está atendendo as demandas das grandes indústrias de processamento de farinhas, pães e derivados. Esse cenário promissor será tema do Webinar "A qualidade dos trigos nacionais", promovido pela Biotrigo Genética no dia 8 de julho, às 8h30, no formato on-line, ao vivo, gratuito e aberto ao público em geral. As inscrições devem ser feitas no site da Biotrigo.

O Webinar, que tem como principal objetivo integrar o setor produtivo e a troca de conhecimento, terá a participação do francês Sébastien Jollet, doutor em enzimologia e Diretor de Exportação para as Américas do Grupo Eurogerm, que palestra sobre a visão internacional da qualidade dos trigos nacionais. O tema da palestra do Diretor Geral da Eurogerm Brasil, Maurício Sandri, será a panificação dos trigos nacionais com maior participação no mercado brasileiro. Segundo Sandri, para o produto mais complexo que é o pão, houve uma melhoria tecnológica da farinha nos últimos anos. "Os pães conseguem ter mais volume, melhor tecnologia, melhor característica de processamento, uma melhora visível porque se segmentaram, então hoje existem variedades que efetivamente respondem melhor a um determinado processo industrial subsequente, outras variedades que são mais adaptadas para aplicações específicas, como os trigos branqueadores, que produzem um pão bem claro ou massas frescas com uma coloração atrativa para o consumidor". A qualidade do trigo nacional também reduziu a dependência da importação de farinhas especiais para produção de panetone e pães de forma, por exemplo, que tem especificidades próprias e levam uma carga de fibras maior. "Hoje as cultivares de trigo nacionais estão adaptadas para aplicações específicas e isso revolucionou o atendimento das grandes indústrias de processamento de farinha", comenta.

A supervisora de qualidade industrial da Biotrigo, Kênia Meneguzzi, vai apresentar o panorama da safra de trigo 2020 e as cultivares mais semeadas no Brasil. Ela explica que o evento foi criado para mostrar as características dos trigos nacionais e o quanto elas evoluíram em termos de parâmetros de qualidade industrial. "Atualmente existem cultivares de trigo para atender diferentes demandas da indústria e do consumidor final. São trigos para panificação, biscoito, massa, malte, entre outros. A partir do momento que há um alinhamento, entre a pesquisa, produtor, indústria e consumidor, abrem-se novas oportunidades para aproveitar melhor a produção interna", destaca. O tema da palestra do diretor e melhorista da Biotrigo, André Cunha Rosa, será a evolução dos trigos no Brasil. O Webinar tem a mediação do gerente comercial para a América Latina da Biotrigo Genética, Fernando Michel Wagner.

Como participar:

Para mais informações sobre a programação e para fazer a inscrição antecipada basta acessar o link http://bit.ly/insc-web-qualitrigo e, no dia e horário dos eventos, conectar-se aos links das transmissões no YouTube e Facebook que serão enviados por email aos inscritos. O webinar conta com patrocínio da Acergs (Associação das Empresas Cerealistas do RS), Ampla (Performance industrial), Debroker Corretora de Mercadorias, Sinditrigo PR, Sinditrigo RS, Serra Grãos Corretora de Cereais e Sementes e apoio da Fecoagro (Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul) e Acesc (Associação das Empresas Cerealistas do Estado de Santa Catarina).

Essa será a quarta transmissão promovida pela Biotrigo Genética em 2020. Os webinars no formato on-line, ao vivo, gratuito e aberto ao público em geral substituíram os tradicionais Seminários Técnicos presenciais da empresa. Os primeiros eventos envolveram a cultura do trigo na produção de grãos e para alimentação animal contaram com mais 28 mil acessos pelo YouTube e Facebook, com participantes de 10 países - Paraguai, Peru, Chile, Uruguai, EUA, Irlanda, Alemanha, Reino Unido, Bolívia e de 14 estados brasileiros.

Daniela Wiethölter Lopes/Asimp