Websérie sobre Plano Safra da Sicredi União PR/SP chega ao terceiro episódio com o tema “Como aproveitar  ao máximo os recursos para sua lavoura”

Utilizado pelos produtores para financiar todas as atividades da colheita ao plantio, o Plano Safra ainda traz dúvidas. Por isso, a Sicredi União PR/SP está realizando uma websérie em que especialistas discutem detalhes do funcionamento dessa linha de crédito tão importante para o agronegócio. São quatro encontros ao vivo, transmitidos pelo Youtube, em que os debatedores estão em estúdio e em transmissões de vídeo, no caso de especialistas de outras cidades. Como a participação é aberta, produtores rurais de todas as regionais da cooperativa - norte e noroeste do Paraná, centro e leste paulista - recebem links para participar das transmissões.

O primeiro episódio foi ao ar em 9 de junho, antes do Plano 2020-2021 ter sido lançado pelo governo federal. Na ocasião foi discutido ‘O que vem por aí?’, com participação de especialistas da Sicredi União, Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) e Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores Familiares do Estado do Paraná (Fetaep).

Um dia após o lançamento do plano pelo governo federal, no segundo encontro o tema foi ‘Quais serão as novidades do Plano Safra 2020-2021?’, com a participação de representantes da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e Sicredi União.

O terceiro episódio será em 2 de julho, às 16 horas, sobre ‘Como aproveitar ao máximo os recursos para sua lavoura’, com a participação do gerente de crédito da Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Nogueira; gerente de seguros da Corretora de Seguros Sicredi, Felipe Michels Caballero; presidente da Unicampo, Luciano Ferreira; e gerente de desenvolvimento agro da Sicredi União PR/SP, Vitor Pasquini. Já a mediação, assim como todas as outras, será feita pelo jornalista Sérgio Mendes.

O último episódio será em 15 de julho, às 16 horas, também com especialistas. Quem perdeu ou quiser assistir de novo, é só acessar o canal da cooperativa no Youtube. As transmissões se transformam em outros materiais de divulgação, como podcasts, minivídeos nas redes sociais e spots de rádio.

Para todos os portes

O Plano Safra é uma linha de financiamento com subsídio do governo federal, que permite custear todas as atividades do ciclo e é voltada para todos os portes de produtores: agricultura familiar, médio e grande porte.

No ciclo 2020-2021 serão disponibilizados R$ 236,3 bilhões, volume 6,1% maior que na safra anterior. Os financiamentos podem ser contratados a partir de 1 de julho, com juros de 2,75% a 6% ao ano, conforme o porte.

Já a subvenção ao prêmio do seguro rural teve acréscimo de 30% no valor, chegando a R$ 1,3 bilhão, o maior montante desde a criação do seguro rural. A estimativa é que o valor permita a contratação de 298 mil apólices e cobertura de 21 milhões de hectares.

O gerente de desenvolvimento do agronegócio da Sicredi União, Vitor Pasquini, reforça que todas as agências da cooperativa contam com gerentes agro e colaboradores à disposição para esclarecimentos de dúvida e para ajudar na contratação dessa linha de crédito. “Temos uma equipe especializada em agronegócio para atender todas as necessidades dos produtores. Ao acessar o crédito rural com subsídio do governo, o produtor tem acesso às menores taxas do mercado, e usa os recursos para pagar os insumos à vista, o que permite negociar melhores preços”.