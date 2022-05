A educação marca o passado, constrói o presente e transforma o futuro

Em 10 de maio de 2022, a Cidade Canção completa 75 anos. Ao mesmo tempo, a Educação Marista completa 125 anos de uma trajetória repleta de tradição e da edificação de valores em unidades presentes em praticamente todos os estados brasileiros.

Em Maringá, a história construída pelo Colégio Marista praticamente se mescla à própria consolidação e ao prosperar desta prestigiada cidade, haja vista que em 1957, a pedido de Dom Jaime Luiz Coelho, os Irmãos Maristas vieram à Maringá, quando esta contava com apenas 11 anos e era uma criança que abria caminhos para seu progresso.

A história de Maringá entreteceu-se na interdependência de várias histórias: de pessoas, de famílias que, aqui, encontraram o seu pedacinho de chão, o lugar no qual seria possível idealizar e desenvolver seus negócios, com vistas a criar raízes e a frutificar. O mesmo aconteceu com diferentes instituições que vieram e se instalaram no município com a missão de fazer seus sonhos se tornarem realidade.

É nesse contexto que o Colégio Marista de Maringá tem escrito sua história, há 64 anos, a partir do momento em que os Irmãos Maristas aceitaram honrosamente o desafio proposto pelo Arcebispo Dom Jaime de participar da formação, nesta terra vermelha, de pessoas íntegras, competentes e profissionais, alicerçadas no amor, na compaixão, na partilha e na solidariedade, bem como em tantos outros valores que nos encorajam a enfrentar e a superar os diversos desafios da contemporaneidade.

Dando continuidade ao compromisso firmado, atualmente, o Colégio Marista atende crianças a partir de um ano, na Educação Infantil, até os 17 anos de idade, encerrando o ciclo da educação básica no Ensino Médio. Ainda, tem contribuído também na articulação da formação de princípios não acadêmicos por meio, a título de exemplo, de projetos de pastoral, de atividades esportivas e artísticas, com o centro de línguas, sempre buscando responder às demandas exigidas pela atual conjuntura e manter seu propósito de formar cidadãos para essa contemporaneidade que tem se mostrado cada vez mais veloz e tecnológica.

Faz-se necessário mencionar que, diante do cenário educacional de nosso país, em que os indicadores mostram deficiências no processo de ensino e de aprendizagem e um alto índice de analfabetismo funcional, devido à escassez de políticas públicas, temos imensa gratidão pelos serviços educacionais oferecidos pelo nosso município e, em especial, pela Educação Marista, pautada nos valores e na força da transformação.

Por esta razão, no aniversário desta admirável cidade, Maringá, devemos recordar que todo o percurso trilhado pelo Colégio somente se tornou possível na medida em que muitas vidas acreditaram e vivenciaram plenamente seus princípios e valores. Dentre as pessoas que contribuíram para tal tarefa, destacamos os muitos Irmãos Maristas, os leigos e as leigas que nessa instituição trabalharam, lecionaram e deixaram seus legados. Também desejamos expressar, em nome do Colégio Marista, nossa profunda gratidão a outros cidadãos, os quais fazem parte da memória do Colégio.

Primeiramente, apresentamos nossa gratidão aos alunos de ontem e de hoje pela possibilidade de o Marista fazer parte de sua história de vida e por terem contribuído com a formação da trajetória do Marista em Maringá. Registramos também um agradecimento especial às famílias, por terem escolhido e confiado na proposta Marista.

Da mesma forma, agradecemos pelas profícuas parcerias firmadas entre o colégio e a Diocese de Maringá, com o município e com as comunidades locais.

Nesta singela homenagem à nossa Cidade Canção, reforçamos nosso compromisso em dar continuidade a uma Educação de qualidade, fundamentada nos princípios de nosso fundador, São Marcelino Champagnat, que dizia: “A criança é o campo que Deus nos deu para cultivarmos o rebento novo, a planta frágil, que um dia será árvore carregada de todos os frutos de virtude”.

Assim, vale ressaltarmos que marcamos o passado, construímos o presente e transformaremos o futuro mediante a processos educativos que tenham como foco a formação de bons cristãos e virtuosos cidadãos, pois sabemos que muitos de nossos alunos, crianças e jovens, serão protagonistas em nossa sociedade, atuando em prol do bem comum em suas casas, nesta estimada cidade e em nossa nação.

Por fim, retomamos o compromisso dos Irmãos Maristas desde a fundação da primeira escola Marista, que é: oferecer uma educação de qualidade, para que as virtudes cresçam por si na alma de nossas crianças e adolescentes, a fim de que os bons hábitos e as práticas de solidariedade sejam uma necessidade e se tornem naturais, pois somente assim teremos uma sociedade mais ética, justa e fraterna.

Parabéns, Maringá!