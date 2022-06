Ao passado, gratidão; ao futuro, esperança; ao presente, amor

“A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver.” (Hebreus 11,1-3)

Diante dessa palavra, recordo-me de um dos discursos do Papa Francisco no qual ele diz que a vida cristã está apoiada em três pontos: o passado, o presente e o futuro. E explica que, antes de tudo, é importante fazer memória, pois a vida não começa hoje, mas continua, e não se pode viver cristianamente sem memória.

Fazer memória é colocar a nossa história diante de Deus e permitir que Ele nos conduza ao centro da Sua vontade. Depois, é muito importante viver bem o tempo presente, pois ele é a passagem para o definitivo. Precisamos viver na esperança de encontrar Jesus, e isso muda tudo!

O medo atrapalha a nossa caminhada com Deus

E para viver assim é necessário vencer o medo, pois ele nos impede de avançar nos projetos de Deus e nos faz andar sempre atrás, desconfiados (sem confiança), tentando nos proteger o tempo todo e nos tornando ansiosos.

Deus não nos criou para isso, Ele quer que sejamos pessoas livres e vivamos plenamente. Padre Pio de Pietrelcina ensina-nos que: “O nosso passado está na misericórdia de Deus; o nosso futuro, nas mãos da Divina Providência; e o nosso presente diante do seu amor”. Portanto, procuremos viver este dia fazendo memória das intervenções de Deus em nossa vida, com gratidão pelo passado e com esperança de que nosso futuro será melhor, porque Deus nos ama e tem sempre o melhor para cada um de nós!

Oração

Senhor, eu te louvo por minha história, e, com fé, Te entrego hoje o meu futuro e renuncio a todo medo, ansiedade, angústia e preocupação com meu futuro. Eu Te agradeço por Teu amor que me sustenta agora, e peço que renove minha esperança para que eu possa viver bem e ajudar outras pessoas a conhecerem o Teu infinito amor. Amém!

Trecho extraído do livro “Tenha um ótimo dia”, de Dijanira Silva