Dados recentes divulgados na imprensa mostram mais um desastre de ibope do Jornal Nacional: teve o pior quadrimestre da história nos números de audiência

Mas o problema não está só no JN, mas sim no jornalismo como um todo, que perdeu importância e relevância na vida das pessoas nas últimas décadas, notadamente após a popularização massiva das redes sociais (últimos dez anos), do streaming, da internet como um todo.

Mesmo não sendo o fundamental, há um ponto na questão da decadência do jornal do Bonner que tem a ver com sua crise: o jornal não dá mais furos, logo, perde importância.

Afinal de contas, para quem já viu na internet tudo o que aconteceu durante o dia, qual a graça de ver um programa à noite que vai apenas repetir ao telespectador o que ele já tá sabendo? O cara vai mesmo é assistir a uma série da Netflix, ver e falar bobagens nas redes sociais, ouvir música no Spotify, jogar um game online, tudo, menos ver o Bonner repetir o que ele já sabe.

Furos jornalísticos requerem jornalistas de qualidade para produzi-los. E jornalistas de qualidade estão sendo e foram demitidos pela Globo nos últimos anos, em meio à reestruturação de gestão de pessoal que a empresa vem fazendo, responsável por tirar da folha de pagamento não só grandes jornalistas, como também grandes artistas.

E o facão foi provocado, em grande medida, por quem? Tchan! tchan! Tchan!… Por ela, a internet, a concorrência com a internet, que abocanha cada vez mais partes maiores do bolo publicitário, diminuindo drasticamente as receitas dos veículos de comunicação tradicionais, obrigando-os a esses cortes de custos estrondosos.

Parece que o jornalismo, não só da Globo, mas o Jornalismo em si, no Brasil, ainda não chegou ao fundo do poço. A queda – de qualidade, de relevância, de importância e de audiência – continuará.

Edson Vitoretti – Jornalista - Londrina - Paraná

* Os textos (artigos) aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do GRUcom - Grupo União de Comunicação.