Dez dicas para prevenir a depressão

Este não é um artigo científico. É um alerta de uma Mentora de Mulheres que observou um padrão na vida de suas clientes que tiveram depressão.

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil é o país com maior número de casos da doença na América Latina o que pode ser reduzido se criarmos melhores hábitos.

Problemas pessoais e perdas podem provocar uma depressão, no entanto, existem outros fatores que também prejudicam a saúde mental.

A seguir apresento dez dicas para que você tenha uma vida mais saudável e consiga prevenir uma possível depressão.

1 - Cuide de si em primeiro lugar. Disso depende a sua vida;

2 - Tome Sol alguns minutos por dia. O sol aumenta a produção de melanina, estimula a produção de vitamina D e aumenta a sensação de bem-estar;

3 - Descanse e durma bem. Descansar é primordial. É durante o sono produzimos proteínas extras que fortalecem o sistema imune;

4 - Divirta-se. Pratique um hobby, encontre os amigos, assista filmes, passeie. Diversão e boas risadas aliviam o estresse, revigoram o cérebro e fortalecem o estado emocional;

5 - Movimente-se. Vinte minutos de exercício por dia ajudam a produzir os hormônios da felicidade (endorfina, dopamina e serotonina);

6 - Desabafe com alguém de confiança. Conversar ajuda a organizar as emoções e conhecer novos pontos de vista;

7 - Pratique meditação e/ou oração, elas acalmam a mente, reduzem a ansiedade e ajudam a espantar pensamentos negativos;

8 - Cultive boas lembranças. Lembre-se dos sonhos realizados e dos dias mais felizes de sua vida;

9 - Leia. Bons livros, contos e fábulas, além de distrair, ajudam a refletir sobre a vida e ressignificar experiências dolorosas;

10 - Pratique a gratidão diariamente. Anote ou simplesmente lembre-se de cinco motivos que você tem para agradecer.

E, para terminar, uma dica extra: se puder, invista em coaching, mentoria e terapia porque irão ajudar você a se autoconhecer, a desenvolver a inteligência emocional, resolver conflitos e conquistar uma vida mais equilibrada, com propósito e mais feliz.