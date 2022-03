Dia Do Pai Em Portugal

Nesse Dia dos Pai em Portugal, que cai no dia 19 de março, diferente do Brasil, quero inverter a ordem das coisas e homenagear minha filharada. Vou ter dois Dias dos Pais este ano, então, aproveito mais este para agradecer-lhes, minhas filhas, nesse dia e em todos os outros, pelo privilégio e pela honra que Deus me deu de ser o pai de vocês. E agradecer a sua mãe, também, por ter me dado vocês, nosso maior tesouro. Quero dizer-lhes que eu só tive a exata noção do que é ser um ser humano completo e feliz depois que vocês chegaram. Que os filhos dão um objetivo maior à vida da gente, que depois que eles chegam, a gente tem uma razão maior para viver. Que muito do que aprendi na minha trajetória por este mundo de Deus, até aqui, foram vocês que me ensinaram. Não trocaria o orgulho de ser pai de vocês por absolutamente nada neste mundo.

Vocês cresceram e cada uma está trilhando o seu próprio caminho e eu fico aqui torcendo pelo sucesso de vocês. E tenho certeza de que ele estará sempre presente em suas vidas, porque sei da educação que tiveram. Sinto falta de vocês – filhos são sempre crianças, não importa a idade que tenham – pois nossa casa parece insistir em me lembrar que está faltando alguém. Mas aí eu penso que é assim mesmo, que pais são aqueles seres que ficam aumentando a casa até que, quando ela está pronta, do tamanho ideal – grande demais -, os filhos começam a sair do ninho para terem as suas próprias casas. É a ordem natural das coisas. E então eu e a mãe moramos um pouco em Portugal, para ficar mais perto de Daniela e do neto, e quase perto de Fernanda, que mora na França.

De qualquer distância, o meu beijo e o meu abraço a vocês, sempre, pois vocês são o maior presente que eu poderia desejar. E me sinto abraçado, beijado, amado, mesmo que vocês, a minha filharada, não possam estar aqui, pois tenho, na memória, muitas pastas com uma quantidade enorme de arquivos cheios de abraços, beijos – melados, lambuzados, molhados, alguns deles, dos quais gosto tanto quando dos outros – e faço uma releitura deles, desde a mais remota infância de vocês até recentemente, quando a juventude plena e a vida adulta lhes chegou e a vida lhes mostrou seus próprios caminhos.

Feliz Dia do Pai e feliz Dia dos Filhos, minhas filhas. O meu é feliz porque eu tenho vocês.

Luiz Carlos Amorim – Escritor, editor, revisor e professor – Cadeira 19 da Academia Sulbrasileira de Letras. Fundador e presidente do Grupo Literário A ILHA, que completa 42 anos em 2022. Http://luizcarlosamorim.blogspot.com.br