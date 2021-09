Mensagem do Prefeito Marcelo Belinati sobre o Conselho LGBT

Toda pessoa tem família, tem amigos, tem sonhos...Mas algumas pessoas passam a vida toda sofrendo preconceitos, discriminação; outras são agredidas e até mortas por causa de sua orientação sexual...

É o chamado crime de ódio! E isso tem sido cada vez mais comum no Brasil. Aqui em Londrina, não é diferente.

Algumas pessoas ainda praticam o preconceito, têm ódio pelo próximo no coração e até pregam que você deve amar e respeitar o próximo…. Mas se o próximo for uma pessoa LGBT, aí não!

Até o nome de Deus já vi, infelizmente, ser usado para esconder o real motivo desse preconceito. Como se Deus não amasse a TODOS indistintamente.

O meu Deus é o Deus do amor a todas as pessoas. Esse é o Deus em que acredito.

É o Deus da compreensão e da empatia. É o Deus que não aceita o ódio de pessoas homofóbicas e racistas.

É o Deus que não aceita o preconceito, não aceita a violência, não aceita assassinarem pessoas em razão de sua orientação sexual...

E, para prevenir a VIOLÊNCIA e o PRECONCEITO, fiz um projeto de lei e encaminhei para a Câmara de Vereadores para criarmos o Conselho LGBT, que se somará aos mais de 28 diferentes conselhos já existentes em Londrina.

O conselho será CONSULTIVO e não deliberativo (é um espaço para debates), NÃO é REMUNERADO, ou seja, NÃO TEM CUSTO NENHUM, é zero custo, e NÃO tem NADA a ver com escolas ou ideologia de gênero (como alguns poucos preconceituosos homofóbicos cheios de ódio no coração insistem em espalhar Fake News).

O objetivo do Conselho é propor políticas públicas que visem proteger a população LGBT do preconceito e da violência.

Proteger!!!

Infelizmente, ainda hoje se pratica a violência e o preconceito contra pessoas apenas por sua orientação sexual. E quem faz isso não quer que se debata o assunto; não querem que se busque soluções...

Nós podemos fazer algo contra isso. Podemos debater. Construir soluções.

E o caminho é a criação do Conselho LGBT.

Diga NÃO À VIOLÊNCIA, AO PRECONCEITO, À HOMOFOBIA!

Diga SIM À VIDA!

Diga SIM AO RESPEITO A TODOS SERES HUMANOS INDEPENDENTE DE SUA RAÇA, SUA COR, SEU CREDO, SUAS POSSES OU DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL.

Marcelo Belinati – Prefeito de Londrina

