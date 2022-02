Mulher, do sexo frágil às conquistas heroicas

A mulher partiu para conquistar o direito de ser pessoa, a partir de uma condição inferiorizada, de opressão e discriminação. Porém, ela ainda está longe de receber seu verdadeiro valor. Nossa sociedade ainda sofre com uma mentalidade machista e retrógrada.

Pensamento esse que pode prejudicar todo o avanço do ser humano na direção de encontrar harmonia entre os sexos, desde os vários ambientes onde, antes, a presença maciça dos homens era comum, como nas empresas, escritórios e cargos de comando. Poderia prejudicar o avanço das mulheres, até mesmo na nossa casa, já que, também há uma participação mais ativa da mulher, pois ajuda a prover a manutenção do lar.

O homem tem instinto caçador e pode sentir-se ameaçado quando subordinado a uma mulher ou quando está sendo alcançado por ela, seja direta – em casa ou no trabalho; ou indiretamente – pelos meios sociais, mídia e indústria específicos ao público feminino. Eles podem sentir que sua supremacia está sendo perdida. Isso gera competição e comparação que em nada contribuem para que ambos os sexos alcancem realização de vida.

Cabe a cada um discernir suas características específicas e agir, como também buscar a felicidade a partir desses pontos, somando forças e buscando união. Trazer para perto aquele que é diferente resulta em completar, preencher, transbordar de plenitude o outro que era inteiro só em si.

Gostaria de dirigir-me mais especificamente às mulheres, dizendo-lhes que os traços mais belos do ser feminino estão na percepção, na sensibilidade e na capacidade de amar. Características próprias delas. A mulher lê nas entrelinhas dos fatos, devolvendo-os sob a ótica do amor muito mais facilmente. Eis os alicerces de tantas conquistas e as vias de outras futuras!

Mestra em amar

Conquiste seu espaço sendo feminina, seja mestra em amar. Que seus argumentos sejam em atitudes de amor, decida-se por amar da forma que lhe é própria. Família, marido, namorado, pai, chefe, companheiros de trabalho. Ensine aos homens, que hoje convivem com você, que o amor sempre vence.

Sua sensibilidade, percepção e carinho despertam a atenção dos homens, mostrando-lhes que as coisas podem ser realizadas de forma diferente. Acredite neles. Quando eles têm o incentivo de uma mulher vão mais longe. Mulheres possuem um sentido apurado em perceber o que há de bom nas pessoas.

Aprendendo com as mulheres da Sagrada Escritura

Na Sagrada Escritura, temos muitos exemplos de mulheres que lutaram e venceram; ensinaram e transformaram a vida dos homens pela docilidade vinda do amor.

Suzana, convicção de sua inocência e fidelidade a Deus e ao marido. Rute, não desamparou a sogra, Noemi, por isso conheceu aquele que tinha direito de resgatá-la e ser seu futuro esposo. Ester, rainha de Assuero, rei que foi induzido a exterminar o povo judeu. Essa personagem, por sua conduta agradável ao esposo, convenceu-o de que isso seria injusto.

Finalmente Maria, esposa de São José e Mãe de Jesus, exemplo de disponibilidade ao plano de Deus. Ela foi companheira, amiga, Mãe. Ela é nossa intercessora junto de Deus. Sua conduta foi determinante no plano de salvação para os homens . Ela é espelho para toda mulher.

Nós, homens, só temos a agradecer-lhes pelo que já aprendemos de vocês e por quanto ainda aprenderemos em lhes dar o que realmente lhes é de direito: serem femininas e amar.

Deus as abençoe.

Sandro Arquejada - Missionário da Comunidade Canção Nova, Sandro Arquejada é formado em Administração de Empresas pela Faculdade Salesiana de Lins (SP). Atualmente, trabalha na Editora Canção Nova. Autor de livros pela Editora Canção Nova, ele já publicou três obras: “Maria, humana como nós”; “As cinco fases do namoro”; e “Terço dos Homens e a grande missão masculina”.