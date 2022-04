Páscoa:  é tempo de reorganizar a rota para seguir atualizado

Estamos em uma semana relevante para diversas tradições religiosas. Apesar das diferenças de crenças há um sentido comum nesse período que antecede a Páscoa: estamos em fase de reavaliação de rota, de conclusão de ciclos, de finalizações, para que de fato tenhamos um renascimento nesta data que é tão marcante, há tantos séculos.

É interessante percebermos o quanto esta tônica - de finalizações, revisões e renascimento - está presente neste ano. Estamos nos despedindo de um período de pandemia, de tantas turbulências e ao mesmo tempo de tantas reinvenções, para enfim retomarmos a normalidade de nossas vidas – ainda que seja uma normalidade diferente do que tínhamos em 2019.

E ainda teremos eleições no segundo semestre – uma das principais conquistas da democracia. A cada quatro anos temos a oportunidade de reavaliar a rota que nosso país e nosso Estado tomaram e de pesar na balança o que foi bom e o que não foi. É por meio do voto que manifestamos qual rumo queremos seguir e por isso o processo eleitoral é o mais importante na edificação do processo democrático.

O Sistema Confea/Crea acredita na força da democracia e sabe da importância dos ciclos de revisão de prioridades, com a ampla participação de todos. É por isso que, a cada três anos, os Sistema Confea/Crea Mútua em todo o Brasil realiza um ciclo de reuniões para preparar os Congressos Estaduais de Profissionais (CEPs), envolvendo todas as Inspetorias e Regionais. As convocações de engenheiros, agrônomos e geocientistas estão acontecendo em todo o país. Nesta primeira etapa, todos são chamados a discutir e registrar suas propostas - para melhorias ou mudanças na legislação e nos processos que regem as profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea.

Nesta edição, o eixo temático da discussão é “Desenvolvimento nacional com implementação de políticas públicas para a Engenharia, a Agronomia e as Geociências”. O final do processo deverá ocorrer em outubro, quando é realizado o 11° Congresso Nacional de Profissionais.

Quanto maior a diversidade de vozes, menores as chances de pontos cegos. As escolhas ficam mais íntegras, no sentido mais amplo da palavra. Mas é preciso adesão, é fundamental o envolvimento de todos. Críticas construtivas são muito bem-vindas nesse momento de reconstrução de caminhos. Quem já participou, sabe que há mudanças efetivas. Acredito que, cada pessoa, no seu espaço de influência, pode atuar e fazer a diferença para construir uma nova realidade. É por isso que cada um deve fazer seu papel, de participar das discussões e também de estimular a participação de seus colegas.

Eu finalizo destacando que a democracia é, acima de tudo, voz – é defender seu ponto de vista nos momentos de discussão, para colaborar na transformação do que não funciona mais.

São as revisões periódicas que tornam os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (Creas) sempre atuais em sua atuação em defesa dos profissionais.

O momento é propício para nos transformarmos, para deixarmos pra trás o que não faz mais sentido. Esse é um tempo de renascimento e de vida nova. Não deixe de participar das escolhas que são importantes em sua vida.

Feliz Páscoa a todos!