Por uma justa homenagem a Itamar Assumpção

“Meu nome é Benedito João dos Santos Silva Beleléu Vulgo Nego Dito, Nego Dito” (Itamar Assumpção)

Recentemente, a Prefeitura de São Paulo anunciou homenagem a 5 ícones da cultura brasileira e que venceram barreiras, dificuldades e o preconceito tornando-se referência nas artes com um legado que ultrapassa fronteiras. São Paulo optou por homenagear personalidades negras, que vão receber estátuas espalhadas pela capital. Um dos nomes é o cantor e compositor Itamar Assumpção.

Itamar nasceu em Tietê, interior de São Paulo; ganhou fama como um dos criadores da vanguarda paulista; infuencia até hoje grandes nomes da MPB e é um artista reverenciado na Europa. E embora tenha corrido o mundo com sua voz, Londrina tem um capítulo especial na biografia de Itamar Assumpção. Morou em Cambé e em Londrina onde o músico fez amizade com Arrigo Barnabé e Cida Moreira, participou do emblemático show Na boca do bode e saiu consciente do som que iria fazer e que conquistou o mundo. Londrina representa o nascimento artístico do músico moderno, multifacetado e universal que é Itamar Assumpção. Tanto que Londrina é citada no site da Prefeitura de São Paulo que traz a biografia do músico. E praticamente todas as reportagens e biografias nacionais e internacionais sobre o músico falam de Londrina. Seu vanguardismo possui o ritmo do Brasil e ele sempre bebeu na fonte das nossas maiores tradições, dedicando inclusive trabalhos à Ataulfo Alves.

Falecido precocemente em 2003, o compositor Itamar foi gravado por nomes como Ney Matogrosso, Rita Lee, Cássia Eller, Cidade Negra e Zélia Duncan. Já homenageado com museu virtual, nome de casa de cultura, espaço na Biblioteca Cassiano Ricardo e peça teatral contando sua vida, Itamar Assumpção agora também fará parte do cenário urbano na maior cidade do Brasil.

Pois bem... Entendemos que é mais que chegada a hora de Londrina homenagear este grande artista e quem sabe um dia, nossas escolas estudem a obra desse gigante da música popular. Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Cultura, Deputados Estaduais e Federais de Londrina, pedimos a união de vocês para uma homenagem digna a um dos maiores nomes da nossa cultura.

Prestar tributo à Itamar Assumpção é render homenagem ao povo negro de Londrina, à exuberante cultura londrinense e aos tantos homens e mulheres que pisaram o chão vermelho e com seus talentos fizeram a fama desta cidade jovem e ousada! Desde já o Instituto Cultural Arte Brasil e o Instituto do Movimento de Estudos da Cultura Afro Brasileira se manifestam para que as autoridades londrinenses busquem essa homenagem a Itamar Assumpção e lhe deem o devido valor.

Aldo Moraes - Presidente do Instituto Cultural Arte Brasil