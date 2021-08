Quarentena de juíz, promotor e policial é golpe

É uma odiosa tentativa de golpe a proposta de criar uma quarentena de cinco anos para juízes, promotores, militares e policiais que quiserem participar das eleições, apresentada pela deputada Margarete Coelho (PP-PI), relatora do projeto do novo Código Eleitoral, em tramitação pela Câmara. Embora exclua da restrição os profissionais das áreas que já exercem mandatos, seu propósito é eliminar centenas ou milhares de outros que, de saída de suas carreiras, têm conhecimento e condição técnica para atuar politicamente e contribuir com o país e a sociedade. Denota-se, na proposta, uma tentativa corporativista do próprio parlamento para eliminar a concorrência através do “tapetão”. Se provocam tanto receio aos parlamentares, o raciocínio é que os possíveis candidatos poderão fazer algo de novo e, por isso, tenta-se fechar o seu caminho à postulação do voto.

A democracia, invocada até por aqueles que por ideologia trabalham pela ditadura do proletariado, vem dia-após-dia sofrendo mais ataques daqueles que a querem para proteger os seus próprios direitos mas a utilizam para negar o direito alheio. Juiz, promotor, procurador e policiais de todos os níveis são obrigados a passar a vida estudando para poderem desenvolver suas atividades. Nada mais justo que, quando chegam ao fim da carreira – ou se pretendem antecipar sua conclusão – possam oferecer sua experiência e conhecimentos à causa política e ao desenvolvimento do país. Tolhê-los lesa seus direitos de cidadãos e - o pior – priva o país de aproveitar suas competências, na maioria das vezes lapidada através de investimentos públicos.

Esses profissionais que o projeto pretende barrar são cidadãos como os demais. Têm direitos e deveres como todos os brasileiros. Não é porque parlamentares – especialmente aqueles que não fazem um bom mandato – têm medo da concorrência dessas classes de homens e mulheres bem preparados, que o conjunto do parlamento e os partidos políticos vão concordar um um disparate desses. Não podemos deixar que, agindo no interesse próprio, o baixo clero dos deputados transforme em cidadãos de segunda classe aqueles que reúnem competência e condições para substituí-los pelo processo eleitoral.

Há quem veja nessa estapafúrdia proposta uma tentativa de barrar uma possível candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à presidência da República. Mas esse não é o pior. Se tiver partido que o lance e essa for sua vontade, o ex-juiz e ex-ministro deve concorrer e seja o que Deus (e o povo) quiser. O que não pode é ele e milhares de outros potenciais bons candidatos ficarem à mercê dos que deles têm medo de sua concorrência. Política é uma nobre missão e exige coragem de seus praticantes que, mesmo com a possibilidade de ser pessoalmente prejudicados, não devem fugir de suas obrigações e, principalmente, do respeito à Nação. O parlamentar que tem a certeza de estar cumprindo sua missão, não precisa ter receio e, se não for reeleito é regra do jogo; paciência, que seja substituído por alguém que possa fazer melhor.

Toda vez que se cria dificuldades para o lançamento de candidaturas, a realização de campanhas eleitorais e à interação de pretendentes aos postos eletivos com o povo, está se apunhalando a democracia e o interesse da comunidade. Espera-se que, apesar da má imagem que, por uma série de razões, o povo faz do Congresso Nacional e da classe política como um todo, ainda existam entre os 513 deputados e os 81 senadores uma maioria de homens e mulheres cônscios de suas responsabilidades para com a coletividade e a Pátria, capazes de rejeitar o oportunista e temeroso disparate produzido pela deputada Margarete Coelho que, mais do que normatizar as eleições, busca a reserva de mercado àqueles que, como ela, já possuem mandato. É preciso compreender que o mandato não pertence ao eleito, mas ao povo, que o entrega a quem melhor lhe interessar e não àqueles que recorrem a artifícios para se eternizarem nos postos e, com isso, sustentar o baixo clero.