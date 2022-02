Você sabe o que é proselitismo?

O termo proselitismo deriva da expressão “fazer prosélitos”, palavra que designa as pessoas procedentes de outros povos que se preparavam para acolher a fé. No versículo 15 do capítulo 23 do Evangelho de São Lucas, algumas traduções da Bíblia – como a da CNBB – trazem no texto a expressão “converter alguém”, enquanto outras traduções – como a Pastoral – usam a expressão “fazer prosélitos”. A Igreja assumiu esse termo referindo-se à missão apostólica dos cristãos dirigida ao mundo inteiro [1].Com o passar dos anos e a experiência prática da evangelização, percebeu-se aquilo que o Papa Bento XVI chamou de “proselitismo agressivo”, e o Santo Papa João Paulo II denominou “proselitismo das seitas”. Por isso, é importante conhecermos bem o sentido do termo e a forma com a qual foi empregado durante os anos, a fim de distingui-lo com maturidade quando for anunciado.

Antes do século XX, o uso da palavra proselitismo era sinônimo de apostolado ou evangelização. O proselitismo era visto como uma tarefa apostólica, a qual implica um profundo respeito pela liberdade de conversão. Esse era o uso do termo, que tem origem na Bíblia e se consolidou no uso da evangelização que tem – e sempre teve – como fundamento a liberdade de conversão. Com frequência o texto bíblico nos fala daqueles que ouvem, que creem e que se convertem, em sinal de escolha e decisão própria, o que permitiu a coerência entre proselitismo e evangelização. Seguindo essa tradição, o termo era usado no sentido da proposta ou convite com que os cristãos desejam compartilhar a Boa-Nova.

Discursos de conversão

Na passagem de Pentecostes, Pedro discursa aos judeus, romanos, cretenses, árabes e aos prosélitos [2], dos quais receberam o batismo os que aceitaram aquelas palavras [3]. Esse batismo foi o primeiro que se realizou em nome da Santíssima Trindade, como o próprio Cristo instruiu [4] e como praticamos na celebração do sacramento. O livro do Atos dos Apóstolos também nos conta sobre o discurso de São Paulo em Antioquia da Pisídia [5], pelo qual muitos o seguiram e se tornaram fiéis à graça de Deus [6].

O discurso nos mostra a admirável maneira pela qual São Paulo apresentava o Evangelho a um grupo de prosélitos, contando-lhes a história da salvação, situando Jesus como o Messias esperado, demonstrando como as diversas etapas que conduzem a Cristo são transitórias, enquanto o próprio Cristo Jesus é definitivo. Esses exemplos dos discursos dos pilares da Igreja, que são Pedro e Paulo, por muito tempo conduziram o uso da palavra proselitismo com o sentido de cumprimento da missão evangelizadora da qual os santos apóstolos deram exemplo.

Contudo, o termo proselitismo começou a ser acompanhado de um sentido negativo, principalmente quando se falava na evangelização de pessoas mais vulneráveis. No Conselho Pontifício Cor Unum, em 1998, encontra-se um claro exemplo da mudança de paradigma em relação ao proselitismo. No documento se fala do proselitismo entre os refugiados, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade, precisamente no âmbito das dificuldades do exílio.

Essa situação demonstra a importância da compreensão das diferenças entre as pessoas e do momento oportuno em que elas receberão o anúncio da Boa-Nova de coração livre e tranquilo. É dizer que não se pode aproveitar do medo e do sofrimento para infundir uma crença inconsciente e superficial, pautada no desespero, ao invés de permitir a conversão livre pela fé em Jesus Cristo.

Aceitar Jesus livremente

Em um discurso aos bispos da Ásia Central, o Papa Bento XVI explicou que “a Igreja não impõe, mas propõe livremente a fé católica, ciente de que a conversão é o fruto misterioso da ação do Espírito Santo” e advertiu que “é proibida qualquer forma de proselitismo que obrigue, induza e/ou atraia alguém com enganos inoportunos a abraçar a fé”. O Pontífice defendeu que “uma pessoa pode abrir-se à fé depois de uma reflexão ponderada e responsável e deve poder realizar livremente essa inspiração íntima”. Não se trata de suspender a evangelização ou abrandar a doutrina, e sim de perceber que a conversão deve acontecer pelo encontro íntimo com Deus, que alcança a cada pessoa de um modo particular. Na verdade, o caminho incessável da evangelização é o testemunho com a própria vida, sendo exemplo de amor ao próximo, para que sejamos reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo [7].

O Código de Direito Canônico exprimi essa ideia de forma muito objetiva ao tratar da ação missionária da Igreja. O cânone 787 dispõe que os missionários, com o testemunho da vida e da palavra, estabeleçam um diálogo sincero com os que não creem em Cristo, para que, mediante processos adaptados aos meios próprios e a cultura, lhes abram caminhos pelos quais possam ser levados ao conhecimento da mensagem evangélica.

Sinceridade e liberdade

A orientação é de que os missionários procurem ensinar as verdades da fé aos que julgarem preparados para receber a mensagem evangélica, de modo que, quando eles o pedirem livremente, possam ser admitidos a receber o batismo. Notem como a norma reforça a ideia de conversão pelo diálogo sincero, pelo testemunho e pela formação, de modo que o batismo seja concedido àqueles que livremente se converterem.

No mesmo sentido, é o Decreto Ad Gentes que trata sobre a atividade missionária da Igreja. No item 13, sobre a evangelização e a conversão, orienta que os não cristãos, sob a inspiração interior do Espírito Santo, se convertam livremente à fé no Senhor, e adiram sinceramente Aquele que, sendo “caminho, verdade e vida” [8], cumula todas as suas esperanças espirituais, mais ainda, supera-as infinitamente. Sinceridade e liberdade são, portanto, alicerces da evangelização.

Proselitismo não é evangelizar

Dessa forma, os atos de imposição de fé ou aproveitamento da vulnerabilidade não servem de meios para o cumprimento da ação missionária da Igreja. E esses meios lamentáveis passaram a ser conhecidos como proselitismo, agora, de forma geral, ou seja, não mais acompanhados da expressão “das seitas” ou “agressivos” que os Papas antes utilizaram. O termo proselitismo se tornou eminentemente negativo. De acordo com a nova interpretação do termo, o Papa Francisco já explicou que “evangelizar não significa fazer proselitismo”. E essa explicação é mesmo importante atualmente, pois as aparências e o reconhecimento mundano parecem ter maior importância do que a concretude das ações e as obras de Deus.

O Papa Francisco, ao afirmar que evangelizar não significa fazer proselitismo, falava sobre aqueles que reduzem a evangelização para uma função, ou seja, são catequistas, leitores, ministros, missionários, mas o fazem como algo separado de suas vidas particulares, ou seja, dizem que “eu desempenho esta função, sou um funcionário catequista, sou funcionário disto, daquilo… E, depois, continuo a minha vida”.

O Pontífice defende que um cristão deve receber a missão evangelizadora como uma necessidade de levar o nome de Jesus que vem do próprio coração. O Papa citou o exemplo de que a evangelização do irmão doente deve ser de modo a nos aproximarmos, não o enfadar com conversas, mas estar próximo dele, assisti-lo, ajudá-lo, hipótese que está estritamente relacionada com a evangelização dos mais vulneráveis que, com o passar dos anos, deu o significado negativo ao termo proselitismo.

Atenção com o contexto

O termo proselitismo foi originalmente usado como a prática da evangelização, através do anúncio do Evangelho para conversão dos não cristãos. No decorrer dos anos, surgiram aqueles que se aproveitavam da vulnerabilidade das pessoas para impor a fé e até mesmo aqueles que praticavam a ação missionária com a intenção de se autopromover, afastando-se da missão que Jesus Cristo nos deixou e, consequentemente, perdendo a comunhão com a Igreja. Essas práticas atraíram para si o termo proselitismo, atribuindo-lhe o significado negativo. Portanto, ao deparar-se com o termo nas formações e nas leituras, é importante identificar o contexto para conferir-lhe o devido significado, considerando o que já foi sinônimo de evangelização, mas atraiu um significado negativo nos últimos tempos.

Assim, irmãos e irmãs, estejamos atentos ao nosso modo de evangelizar, tendo sempre em nossos corações a acolhida e a disposição ao serviço missionário, de forma a fazer o bem ao próximo e sermos reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo por nossas obras de amor e não por palavras próprias. O bom cristão não é atraído pela declaração constante de sua fé como se fosse um título, mas, antes disso, transparece as virtudes cristãs por suas obras e ações. Reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus na evangelização, as palavras, os argumentos e os debates virão em momento posterior, quando o irmão afastado se mostrar pronto para converter-se livremente. Que assim seja!

Citações Do Texto Bíblico

[1] (Mc 16, 15); [2] (At 2, 11); [3] (At 2, 41); [4] (Mt 28, 19); [5] (At 13, 16-43); [6] (At 13, 43); [7] (Jo 13, 34-35); [8] (Jo 14, 6).

